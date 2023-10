【有線新聞】

美國伊利諾伊州一名6歲巴勒斯坦男童被人刺死、母親重傷,疑兇被捕,警方相信他因以巴衝突引起仇恨。

事發在芝加哥西南面城鎮,警方稱一名71歲老翁,當地周六持長軍刀去到持有的物業襲擊一對巴勒斯坦母子租客,6歲男童身中廿多刀,送院傷重不治,母親亦被刺十多刀。

初步調查相信,因為兩母子是伊斯蘭教徒,而受到疑犯針對。警方起訴他一項一級謀殺、一項一級意圖謀殺和兩項仇恨犯罪,總統拜登稱美國不容這種仇恨犯罪。

