【灣區新聞】舊金山、奧克蘭及聖荷西將可裝設監測超速的攝影機

【KTSF】

東灣奧克蘭、南灣聖荷西和舊金山將可以開始裝設監測超速的攝影機。

加州州長紐森已簽署在加州可以裝設監測超速的攝影機,東灣奧克蘭、南灣聖荷西和舊金山,以及南加州另外三個城市,將率先開始試行。

舊金山依法可以在室內裝設33個攝影機,為行人權益發聲的組織Walk SF認為該法律將讓街道更安全,表示類似法律在紐約市讓攝影機附近的超速減少將近六成。

舊金山監測超速的攝影機,計畫在2025年裝設完成,將試行五年。

安裝地點將在車禍率發生最高的地區,以及學校附近,目前還沒有選定地點,將和社區討論後決定。

Walk SF表示,這只是讓舊金山更安全的其中一個方式,該組織指,今年舊金山已經有14名行人死亡,還有數百名行人受傷,接下來還希望能推動舊金山禁止汽車紅燈右轉,以及禁止在十字路口附近停車。

而在奧克蘭,有名為Oakland Privacy的組織反對這項法律,認為許多超速行為是因為道路設計不良,以及缺乏安撫交通的設施,由其是在向來缺乏公共建設投資的低收入社區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。