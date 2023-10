【國際新聞】拜登阿巴斯通電 強調會盡力防止衝突擴大

【有線新聞】

中國政府中東問題特使翟雋本周出訪中東,協調停火止戰、推動和談。美國亦繼續斡旋,總統拜登與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話,強調會盡力防止衝突擴大。伊朗外長則與哈馬斯高層會面。

中國政府中東問題特使翟雋在中央電視台節目就以巴局勢,闡述中方立場,重申外長王毅提出的四個要點:停火止戰、避免人道災難、推動衝突降級及聯合國發揮應有作用。

翟雋強調武力從來不是解決問題之道,以暴易暴只會陷入惡性循環,「巴以衝突仍在持續升級,進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。獨立的巴勒斯坦國,就是落實兩國方案,實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處。」

翟雋會出訪中東,協調各方停火止戰、推動和談,又稱會協助仍在加沙的數名中國公民南遷,盡快撤離至安全地區。

美國總統拜登自衝突爆發以來首次跟巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通電話,拜登則表示正協調各方避免衝突擴大,兩人同意要維護西岸地區及整個中東穩定。

拜登在一個人道組織晚宴上再批評哈馬斯用平民當人盾,「加沙的人道主義危機,無辜的巴勒斯坦家庭,其中絕大多數與哈馬斯無關,他們被當成人盾。不可以沉默,沉默是共犯」

伊朗外長阿卜杜拉希揚在卡塔爾與哈馬斯政治高層哈尼亞會面,哈馬斯會後聲明指雙方繼續合作爭取哈馬斯的目標。

各方憂慮以巴衝突有擴大危機,美國防長奧斯汀宣布派遣第二艘航母艾森豪威爾號戰鬥群到地中海,聯合之前抵埗的核動力航母福特號戰鬥群,加強威懾。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。