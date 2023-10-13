【科技新聞】微軟完成收購Activision Blizzard 涉資690億美元

October 13, 2023 新聞, 科技新聞

【KTSF 張麗月報導】

微軟週五宣布完成對遊戲軟件製造商Activision Blizzard的收購行動，涉及的金額達690億美元，是電子遊戲市場最大宗的併購。

微軟週五拍板完成這宗收購，主要因為微軟清除了英國監管當局的最後障礙。

英國監管人員說，經過修訂後的收購協議中建議作出的讓步，滿足到反壟斷監管當局的要求，就是擔心這宗交易可能給予微軟在遊戲市場上不公平優勢，而新協議可以阻止微軟封殺在雲端遊戲市場的競爭，也可以保存競爭價格以及維護，對英國雲端遊戲消費者的服務。

根據再談判修訂後的收購條款，法國遊戲公司Ubisoft將可以購買Activision的雲端遊戲內容版權15年，以確保非視窗操作系統也可以享用。

以收益來計，這宗併購令微軟成為全球第三大視頻遊戲公司，僅次於Sony和騰訊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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