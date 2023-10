【灣區新聞】灣區一教會50多人身處以色列 帶隊牧師呼籲家人不用擔心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區有一個教會一行50多人,現在還在以色列北部,帶隊的牧師告訴本台記者,他們現在非常安全,灣區的家人不要擔心。

潘智翔牧師(Justin Pan)說︰「所有教會的人,你們放心,我們全體的人都非常安全,大家在這都非常的平安,非常的喜樂,你們的擔心我們都很明白,看到很多恐怖的新聞,很擔心,大家安心,Thomas,我們這邊的接待人安排得非常好,把我們的安全擺在首位,請親友你們放心,一定會安全地返回灣區。」

灣區匯點教會有將近60名教友,目前人在以色列北部加利利海旁邊的酒店,離南部戰火很遠,所以教友們並沒有受到威脅。

安排行程的牧師Thomas Chan說,計畫星期三從以色列搭巴士到約旦,從約旦回灣區。

Thomas Chan牧師說︰「現在航空公司都沒有到以色列來,航班都取消了,所以我們要這一兩天離開,我們考慮星期三到約旦去,從約旦離開回美國,找飛機票很困難,因為人數蠻多的。」

這趟以色列之行,一個最主要的行程就是有17位教友在約旦河受洗。

說︰「很有意義,當年耶穌也是在約旦河受浸,所以能夠有機會跟當年耶穌在同一個地方受浸,本來就是一件非常有意義的事情。」

此外,教友還在迦南一個小鎮參加婚禮,同時有9對夫妻重新在神面前立約。

牧師們表示,儘管戰火在南部,當地的旅行社都會隨時更新最新的狀況,避開危險的地方,原本要去耶路撒冷,但所有觀光景點都關閉,所以整團也決定提早回美國。

鄭兆奇牧師(Jacky Cheng)說︰「遇到不少挑戰,比方說,我們不知道哪裡是平安,哪裡比較安全,但是我們每一天都感受到大家的同心,一起去面對,所以我們團友之間的感情,也一直有很大的增長,這是非常感恩的事情。」

