【灣區新聞】灣區一教會50多人身處以色列 帶隊牧師呼籲家人不用擔心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區有一個教會一行50多人，現在還在以色列北部，帶隊的牧師告訴本台記者，他們現在非常安全，灣區的家人不要擔心。

潘智翔牧師（Justin Pan）說︰「所有教會的人，你們放心，我們全體的人都非常安全，大家在這都非常的平安，非常的喜樂，你們的擔心我們都很明白，看到很多恐怖的新聞，很擔心，大家安心，Thomas，我們這邊的接待人安排得非常好，把我們的安全擺在首位，請親友你們放心，一定會安全地返回灣區。」

灣區匯點教會有將近60名教友，目前人在以色列北部加利利海旁邊的酒店，離南部戰火很遠，所以教友們並沒有受到威脅。

安排行程的牧師Thomas Chan說，計畫星期三從以色列搭巴士到約旦，從約旦回灣區。

Thomas Chan牧師說︰「現在航空公司都沒有到以色列來，航班都取消了，所以我們要這一兩天離開，我們考慮星期三到約旦去，從約旦離開回美國，找飛機票很困難，因為人數蠻多的。」

這趟以色列之行，一個最主要的行程就是有17位教友在約旦河受洗。

說︰「很有意義，當年耶穌也是在約旦河受浸，所以能夠有機會跟當年耶穌在同一個地方受浸，本來就是一件非常有意義的事情。」

此外，教友還在迦南一個小鎮參加婚禮，同時有9對夫妻重新在神面前立約。

牧師們表示，儘管戰火在南部，當地的旅行社都會隨時更新最新的狀況，避開危險的地方，原本要去耶路撒冷，但所有觀光景點都關閉，所以整團也決定提早回美國。

鄭兆奇牧師（Jacky Cheng）說︰「遇到不少挑戰，比方說，我們不知道哪裡是平安，哪裡比較安全，但是我們每一天都感受到大家的同心，一起去面對，所以我們團友之間的感情，也一直有很大的增長，這是非常感恩的事情。」

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