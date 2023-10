【國際新聞】哈瑪斯攻打以色列 剛從特拉維夫回灣區居民分享親身經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

哈瑪斯攻打以色列,灣區也有旅行團及個人剛好在以色列旅遊,本台訪問一位住在南灣的王先生,週日剛從特拉維夫回到灣區。

Shawn說︰「我那時候人在酒店,我是被外面的警報聲驚醒的,基本上過了10幾分鐘,20分鐘就會拉響一次,各種聲音,到中午的時候,有炮彈落到特拉維夫聲音,我們聽得見,最響的一聲差不多在12點以後到1點之間,離我基本上是非常近,我是第一次聽到炮聲,炮彈爆炸聲離我很近。」

住在Saratoga的Shawn,安排4日到16日以色列自駕遊,結果才到特拉維夫兩天,就發生戰事,讓他決定提前回美國。

Shawn說︰「我為什麼臨時決定馬上就走,我是覺得危險,是在以色列內部,就是以色列這個國家裡面,不是哈瑪斯,是巴勒斯坦人怕受戰爭的影響,是不是會在裡面會有過激的行為,還有十天,我十天的時間行程,覆蓋整個以色列全境,自己開著車不知道在路上,孤零零被人劫的可能性都有,所以我是臨時看局勢的發展,馬上決定就走。」

當時他在酒店看機票,單程回舊金山800多美元,但一到機場已經相當混亂,票價立刻漲到1200美元,因此當下決定就買一張新的回程機票。

而就在這短短的時間內,有幾個影像在他腦海,永遠不會忘記。

Shawn說︰「我在酒店的時候退房,我跟前台我說我要走了,我要提前走,我還有一天的房間,但是我要退,他說你是擔心這個局勢嗎,我說是我是有點擔心,我說我從來沒有經歷過戰爭,他說對我們來講已經很常見了,這不會是第一次,也不會是最後一次,這是他的心態。」

也是因為如此,以色列全民皆兵,Shawn在開往機場的途中,看到了令他流淚的一幕。

Shawn說︰「我看路邊,我具體沒有數,應該有20個士兵,父母在那邊送別給他們擁抱,車就停在邊上,穿上軍裝,武器已經背在肩上,我中間有一個很小,跟一個士兵目光接觸,我給他敬禮,給他揮了一下手,他眼睛回給我的眼睛,差不多這個孩子我估計,應該在20歲左右,他的眼光給我的是非常堅硬的眼光。」

在特拉維夫短短兩天,Shawn拍了許多街景照片,身為基督徒的他,雖然此行被迫中斷,但他希望戰火趕快平息,能夠再回到以色列。

Shawn說︰「巴勒斯坦人也好,以色列人也好,平靜的生活都會失去,最終希望用愛,就是因為聖經裡說的愛,你愛所有的人,大家如果從這個眼去著力的話,世界上所有的矛盾被解決的,現在問題恰恰是大家沒有意識到,而被政治某一些一小部分的人左右我們的思想,這是我們要改變的。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。