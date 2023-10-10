【國際新聞】哈瑪斯攻打以色列 剛從特拉維夫回灣區居民分享親身經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

哈瑪斯攻打以色列，灣區也有旅行團及個人剛好在以色列旅遊，本台訪問一位住在南灣的王先生，週日剛從特拉維夫回到灣區。

Shawn說︰「我那時候人在酒店，我是被外面的警報聲驚醒的，基本上過了10幾分鐘，20分鐘就會拉響一次，各種聲音，到中午的時候，有炮彈落到特拉維夫聲音，我們聽得見，最響的一聲差不多在12點以後到1點之間，離我基本上是非常近，我是第一次聽到炮聲，炮彈爆炸聲離我很近。」

住在Saratoga的Shawn，安排4日到16日以色列自駕遊，結果才到特拉維夫兩天，就發生戰事，讓他決定提前回美國。

Shawn說︰「我為什麼臨時決定馬上就走，我是覺得危險，是在以色列內部，就是以色列這個國家裡面，不是哈瑪斯，是巴勒斯坦人怕受戰爭的影響，是不是會在裡面會有過激的行為，還有十天，我十天的時間行程，覆蓋整個以色列全境，自己開著車不知道在路上，孤零零被人劫的可能性都有，所以我是臨時看局勢的發展，馬上決定就走。」

當時他在酒店看機票，單程回舊金山800多美元，但一到機場已經相當混亂，票價立刻漲到1200美元，因此當下決定就買一張新的回程機票。

而就在這短短的時間內，有幾個影像在他腦海，永遠不會忘記。

Shawn說︰「我在酒店的時候退房，我跟前台我說我要走了，我要提前走，我還有一天的房間，但是我要退，他說你是擔心這個局勢嗎，我說是我是有點擔心，我說我從來沒有經歷過戰爭，他說對我們來講已經很常見了，這不會是第一次，也不會是最後一次，這是他的心態。」

也是因為如此，以色列全民皆兵，Shawn在開往機場的途中，看到了令他流淚的一幕。

Shawn說︰「我看路邊，我具體沒有數，應該有20個士兵，父母在那邊送別給他們擁抱，車就停在邊上，穿上軍裝，武器已經背在肩上，我中間有一個很小，跟一個士兵目光接觸，我給他敬禮，給他揮了一下手，他眼睛回給我的眼睛，差不多這個孩子我估計，應該在20歲左右，他的眼光給我的是非常堅硬的眼光。」

在特拉維夫短短兩天，Shawn拍了許多街景照片，身為基督徒的他，雖然此行被迫中斷，但他希望戰火趕快平息，能夠再回到以色列。

Shawn說︰「巴勒斯坦人也好，以色列人也好，平靜的生活都會失去，最終希望用愛，就是因為聖經裡說的愛，你愛所有的人，大家如果從這個眼去著力的話，世界上所有的矛盾被解決的，現在問題恰恰是大家沒有意識到，而被政治某一些一小部分的人左右我們的思想，這是我們要改變的。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。