【國際新聞】以方對加沙展開猛烈攻勢 哈馬斯警告若持續轟炸會處決人質

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以色列軍方圍困加沙並繼續轟炸，總理內塔尼亞胡稱對加沙的猛烈攻勢只是開始，南部已集結大量坦克和直升機。衝突至今最少1600人死亡，估計有約100至150名人質被脅持在加沙，哈馬斯警告會處決人質。中方表示如有中國公民想自願離開，會在安全有保障的前提下全力提供協助。

網上再有哈馬斯武裝分子周六突擊的片段流出，武裝分子去到以色列南部鄰近加沙的社區貝埃里，闖入民居搜掠物資、放火燒屋。

以軍連日在貝埃里與武裝分子交火，聲稱擊斃數十名武裝分子，奪回控制權。

貝埃里約有一千人居住，志願組織發現過百具遺體，屋內滿布血跡，大量物品散落一地，亦有汽車燒至熏黑。

哈馬斯聲稱仍扣押過百名以色列人質，當中包括以軍高官，警告若以色列無預警之下轟炸，將公開處決平民，亦不會就人質問題談判。

以軍宣布圍困加沙後繼續大舉轟炸，有救護車遇襲，數名救援人員死亡。有清真寺被擊中，幾乎夷為平地，附近的住宅大廈受波及。

總理內塔尼亞胡批評哈馬斯處決婦女和兒童，暴行與極端組織伊斯蘭國如出一轍，以軍將以前所未有的力量對抗哈馬斯，對加沙的攻勢只是剛開始，形容未來數天的行動，將深遠影響敵方幾代人。

以軍鄰近加沙地區集結大量坦克、軍車和直升機，並已動員30萬後備軍，配合海、空兩路封鎖，外界估計可能正準備地面進攻，分析指以色列一旦展開地面攻勢，或令平民傷亡數字進一步上升。

加沙被切斷水電、燃料及糧食供應。聯合國轄下組織稱連日有逾13萬加沙居民到聯合國所設的數十間學校避難，已有多間糧食分發中心被迫關閉，居民得不到救濟糧食，擔心情況會惡化。

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