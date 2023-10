【國際新聞】以方對加沙展開猛烈攻勢 哈馬斯警告若持續轟炸會處決人質

【有線新聞】

以色列軍方圍困加沙並繼續轟炸,總理內塔尼亞胡稱對加沙的猛烈攻勢只是開始,南部已集結大量坦克和直升機。衝突至今最少1600人死亡,估計有約100至150名人質被脅持在加沙,哈馬斯警告會處決人質。中方表示如有中國公民想自願離開,會在安全有保障的前提下全力提供協助。

網上再有哈馬斯武裝分子周六突擊的片段流出,武裝分子去到以色列南部鄰近加沙的社區貝埃里,闖入民居搜掠物資、放火燒屋。

以軍連日在貝埃里與武裝分子交火,聲稱擊斃數十名武裝分子,奪回控制權。

貝埃里約有一千人居住,志願組織發現過百具遺體,屋內滿布血跡,大量物品散落一地,亦有汽車燒至熏黑。

哈馬斯聲稱仍扣押過百名以色列人質,當中包括以軍高官,警告若以色列無預警之下轟炸,將公開處決平民,亦不會就人質問題談判。

以軍宣布圍困加沙後繼續大舉轟炸,有救護車遇襲,數名救援人員死亡。有清真寺被擊中,幾乎夷為平地,附近的住宅大廈受波及。

總理內塔尼亞胡批評哈馬斯處決婦女和兒童,暴行與極端組織伊斯蘭國如出一轍,以軍將以前所未有的力量對抗哈馬斯,對加沙的攻勢只是剛開始,形容未來數天的行動,將深遠影響敵方幾代人。

以軍鄰近加沙地區集結大量坦克、軍車和直升機,並已動員30萬後備軍,配合海、空兩路封鎖,外界估計可能正準備地面進攻,分析指以色列一旦展開地面攻勢,或令平民傷亡數字進一步上升。

加沙被切斷水電、燃料及糧食供應。聯合國轄下組織稱連日有逾13萬加沙居民到聯合國所設的數十間學校避難,已有多間糧食分發中心被迫關閉,居民得不到救濟糧食,擔心情況會惡化。

