美國有著根深蒂固的小費文化，同時也是全美經濟不可或缺的一部分

那竟究小費在法律上，有什麼法律定義呢?

本台一連3集請來華人進步會政治主任林德樂（Joyce Lam）為大家講解一下老闆，員工，以至顧客們的權益