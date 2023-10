【KTSF】

由加州州立大學(CSU)學生助理組成的工會CSUEU宣布,有權利投票成立工會。

CSUEU週二向加州州府的公共就業關係委員會,提交約8,500份工會聯署書,也代表該公會依法有權利舉行成立工會的投票。

該工會是由州大23間分校超過19,000名的學生助理組成,工會成員的工作領域,包括資訊科技、醫療保健、文書處理、行政和​​學術支援、校園運營、及場地維安。

許多學生助理指,他們不但經濟要自理,還需要兼差多份工作,才可以給付基本開銷,希望透過工會爭取更好的待遇。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。