【娛樂新聞】雲浩影未出道前已受古巨基邀合唱 搞足三年《順風車》終於推出

古巨基「I Really Love To Sing」音樂企劃來到第八炮,這次合作對象是於選秀節目中成功彈出的樂壇女新人雲浩影(Cloud),合作歌曲則是收錄於1995年基仔《其實我…我…我》大碟內的《順風車》。 基仔透露這次二人的合作,從聯絡到錄音到拍攝mv,歷時三年,絕對是「大project」,「由前年我哋聯絡通電話,到舊年錄音,到今年拍mv,我哋每年只做一件事,歷時好耐、製作精良。」Cloud笑說青春有限,「女仔嘅三年係好珍貴,哈哈,所以你都係由細睇住我大𠻹呀。」基仔聞言立即道謝:「多謝,多謝咁珍貴嘅呢三年。」 至於揀選《順風車》,基仔表示跟舒文聽了很多首自己以往的作品後,認為《順風車》在編曲上可以讓Cloud呈現一種新的聲線,「因為Cloud俾人嘅印象溫柔、斯文,我哋想有啲調番轉,顛覆大家對你既有嘅一個感覺。」Cloud聞言亦表示有聽過舒文提及,「想試吓用我把聲去演繹壞壞地嘅歌係會點樣呢?」基仔謂錄音期間,對Cloud有更深的認識,例如發現她喜歡看戰爭片,又大讚她唱功紮實,「我對佢嘅演唱係非常之有信心,每一take都交足功課,唱就真係唔駛講,好穏定、好好。」對於基仔仍然記得自己喜歡看戰爭片,Cloud大為驚喜,「你記得?上年啦,好耐之前。」基仔即謂,「我梗係記得啦!好surprise你嘅外形俾我感覺,估唔到你鍾意睇一啲硬淨、咁男人嘅戲。所以今次錄音之後認識多咗Cloud嘅另一面。」 Cloud亦乘機分享未出道便收到古Sir邀請合作的感受:「首先一定係好開心、好興奮。我嗰陣時應該喺睡房同古sir通電話,我仲即刻同媽咪講:『媽咪!係古!巨!基!呀!』之後我迫古sir同媽咪say hello。」她自爆是電視劇《還珠格格》及《情深深雨濛濛》fans,更是自己的「愛情啟蒙劇」,「係一個好興奮嘅事嚟嘅,我仲好記得片頭有個跳橋嗰幕令到我好傷心,啲愛情觀念就係睇呢兩部劇入晒腦。」透過這次合作,Cloud坦言對基仔加深認識,不再是劇中的「何書桓」,「知道咗佢唱歌嘅少少竅門,獲益良多,同埋認識到佢一絲不苟嘅一面。」基仔隨即自嘲:「我好奄尖呀嘛?你用個成語幾靚喎。」Cloud解說:「係好認真、好有執着,好有要求嘅一個人,我自己都鍾意喺音樂上雕琢、『磨』好耐嘅,所以好開心有舒老闆同古sir一齊同我癲,一齊去做呢個project。」 MV方面,基仔秉承過往作風,是一個特別的演出,「我飾演包租公,我嘅出現就係喺個單位見到唔同嘅租客,一個來一個走、一個來一個走,睇到佢哋嘅故事。所以我戲份唔係好多,因為裏面牽涉到愛情戲,我覺得交俾你哋去演繹係最好。」

