【娛樂新聞】黃宗澤Bosco舉辦寵物嘉年華 好友蔡潔撐場 落手落腳整蛋糕

黃宗澤(Bosco)最近參與綜藝真人騷《野挺有趣》,跟年輕一輩藝人合作,一同化身活動策劃團隊,於近郊地點製定各種形式的活動及嘉年華,協力打造成為新的潮流打卡地,並以寵物嘉年華為主題,Bosco更請來好友蔡潔幫手,同場又有「雨神」稱號的蕭敬騰擔任飛行嘉賓,投入拍攝的Bosco為了追趕進度,綵排期間更一度失聲。 今次為多隻寵物搞嘉年華兼婚禮,Bosco事前已經與蔡潔忙了一天,二人合力做寵物蛋糕,到活動當日Bosco眼見距離觀眾差不多入場,馬上催促各人排練,又幫手拖地整理地方,綵排過後,Bosco已即時失聲!到嘉年華開始,Bosco與蔡潔一組,二人於節目中一同放狗,玩遊戲,默契十足,而由於遊戲環節需帶上自己寵物,Bosco搞笑化身惡犬由蔡潔帶出,蕭敬騰即道:「這個寵物我知道牠的名字,叫黃宗澤,看起來十分凶狠!性格暴躁!」引來大家都表示想養一隻。Bosco 笑言:「我只是搗亂一下」果然不負是黃三歲之名。 由於蕭敬騰每到一個地方演唱,當地都會出現降雨現象,被冠以「雨神」稱號,而節目拍攝當日亦下起滂沱大雨,節目組一度擔心活動需要取消,可幸是組內除了有「雨神」還有「太陽之子」Bosco,他笑說:「雨神!早上起來下雨,但我有我「太陽之子」在,還是平手!」,天公造美一場雨過後,將危局的天氣趕走。 眾所皆知,Bosco為愛狗之人,家中養了多隻狗狗,早年更於在大樹下做狗義工時,領養了隻小狗回家,愛心爆棚!Bosco於節目一度哽咽道出:「其實只是想帶給所有看這節目的人一個信息,就是,你要養一個寵物,就要對牠負責一輩子,因為牠們來到我們的生命裏給你們分享牠們的愛,分享牠們的忠心,所以我們也要對牠負責任,請大家繼續傳遞這一份愛。愛牠們!」

