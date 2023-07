【娛樂新聞】雲浩影首次歌迷聚會賀生日 目標開個唱 答謝一眾「迷雲黨」

日前雲浩影(Cloud)生日,一班「迷雲黨」(Cloud的歌迷暱稱)舉行生日會為她慶祝,亦是她出道以來第一次歌迷聚會,心情緊張又興奮。歌迷為她準備了三個蛋糕,分別寫上「大紅大紫」、「仙氣常駐」以及印了她的靚樣,Cloud率領全場大合唱中西合璧的生日歌,即是傳統中式祝壽歌旋律,配合英文歌詞的生日歌,非常搞笑。Cloud願望是舉行個人Live Show,與歌迷分享音樂,答謝「迷雲黨」支持。 正所謂「有咩偶像就有咩Fans」,Cloud斯斯文文,仙氣逼人,她的Fans平時在公開場合亦表現斯文冷靜,第一次舉行歌迷聚會,Cloud意想不到自己歌迷亦有熱情和活潑一面。她說:「初初都擔心大家咁文靜,氣氛會唔會尷尬?但玩完一輪之後,我同大家都開始熟絡,歌迷之間亦都混熟咗,係一個好開心嘅聚會。原來『迷雲黨』唔怕醜、唔內斂,佢哋係好得意,我好開心見到大家嘅另一面。佢哋一路以嚟為我做嘢,我都好感動、好鍾意,多謝。」 由於與歌迷通常是透過演出和社交平台溝通,Cloud笑言今次歌迷聚會就如大型網友見面會。活動順利舉行,特別感謝為歌迷會服務的幾位幹事,她說:「要畀大大嘅掌聲畀四位幹事,每次我推出新歌,佢哋就安排不同地方、店舖派發應援,都係由佢哋自己去洽談,佢哋係年紀小小的大學生,能夠做到咁多嘢,我引以為榮。今次活動場地布置好靚,佢哋仲做埋司儀,真係要畀個『叻』佢哋!」除了唱生日歌、切蛋糕,Cloud更與大家玩遊戲、合照和簽名留念。其中一個集體遊戲,Cloud與歌迷透過手機程式對戰,他們全神貫注,非常投入。 她說:「大家玩呢款遊戲,源自於我好喜歡玩嘅數字牌遊戲,閒時我都會同歌迷一齊玩,佢哋為咗同我玩,練到好勁,今日其中一位歌迷仲勁到打低我,所以我要返去繼續苦練,然後同佢哋再玩過。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。