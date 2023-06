醫科南灣華裔年輕人創辦社群網站 提供免費的學習設計平台

【KTSF 萬若全報導】

一個原本計劃讀醫科的南灣華裔年輕人,幾年前轉換職業跑道,追隨自己的理想,創辦一個社群網站,對有興趣設計的人,提供一個免費的學習平台,現在已經有五萬多人加入

Design Buddies,成立於2020年,是一個設計社群,有志於設計的人可以在這裡提升技能,網站提供資源、活動、設計挑戰等等,創辦人林詠恩Grace Ling,架設這個網站時還是位學生,現在已經有五萬人加入

Design Buddies創辦人林詠恩Grace Ling:「任何有興趣設計的人都可以加入,我們可以一起學習設計,有很多有經驗的人,提供建議如何開始,我不認為需要有STEM背景才能加入,我認為設計要的是對問題的看法,無關人的背景,每個人對設計都有獨特的看法,來解決問題。」

林詠恩從小就對畫圖感興趣,但大學主修是醫學院預科,經過幾次的職業生涯變動,最後回到她的最愛’設計’

林詠恩Grace Ling:「如果我沒有探索這條路,我不會找到設計,我覺得是經驗造就今天的我。」

現在是畢業季,面對大廠裁員,不確定的就業市場,林詠恩給求職者的建議

林詠恩Grace Ling:「保持開放的心態,不要害怕嘗試,當我畢業時,我覺得我的工作必須跟,我的學位相似,但不要害怕嘗試新事物,從經驗中吸取教訓,我知道現在的就業市場,可能有點艱難

現在被裁員的人都在找工作,競爭非常激烈,我建議就去申請,即使你被拒絕,要求反饋並幫助下次改進,因為這是一段旅程。」

如何渡過漫長的暑假,不浪費光陰,林詠恩建議學生,參加社區活動,不論是線上或線下,嘗試認識與自己有不同觀點的人,對於要申請大學的高中生,很多人都利用暑假,尋找實習或工作的機會

但她也說:「享受你的童年,這只是短暫的,你的人生會工作很多年跟朋友一起玩,做自己開心的是,工作不是一切。」

Design Buddies網址是

https://www.designbuddies.community/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。