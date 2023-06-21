醫科南灣華裔年輕人創辦社群網站 提供免費的學習設計平台

June 21, 2023 灣區新聞, 新聞


【KTSF 萬若全報導】

一個原本計劃讀醫科的南灣華裔年輕人，幾年前轉換職業跑道，追隨自己的理想，創辦一個社群網站，對有興趣設計的人，提供一個免費的學習平台，現在已經有五萬多人加入

Design Buddies，成立於2020年，是一個設計社群，有志於設計的人可以在這裡提升技能，網站提供資源、活動、設計挑戰等等，創辦人林詠恩Grace Ling，架設這個網站時還是位學生，現在已經有五萬人加入

Design Buddies創辦人林詠恩Grace Ling：「任何有興趣設計的人都可以加入，我們可以一起學習設計，有很多有經驗的人，提供建議如何開始，我不認為需要有STEM背景才能加入，我認為設計要的是對問題的看法，無關人的背景，每個人對設計都有獨特的看法，來解決問題。」

林詠恩從小就對畫圖感興趣，但大學主修是醫學院預科，經過幾次的職業生涯變動，最後回到她的最愛’設計’

林詠恩Grace Ling：「如果我沒有探索這條路，我不會找到設計，我覺得是經驗造就今天的我。」

現在是畢業季，面對大廠裁員，不確定的就業市場，林詠恩給求職者的建議

林詠恩Grace Ling：「保持開放的心態，不要害怕嘗試，當我畢業時，我覺得我的工作必須跟，我的學位相似，但不要害怕嘗試新事物，從經驗中吸取教訓，我知道現在的就業市場，可能有點艱難

現在被裁員的人都在找工作，競爭非常激烈，我建議就去申請，即使你被拒絕，要求反饋並幫助下次改進，因為這是一段旅程。」

如何渡過漫長的暑假，不浪費光陰，林詠恩建議學生，參加社區活動，不論是線上或線下，嘗試認識與自己有不同觀點的人，對於要申請大學的高中生，很多人都利用暑假，尋找實習或工作的機會

但她也說：「享受你的童年，這只是短暫的，你的人生會工作很多年跟朋友一起玩，做自己開心的是，工作不是一切。」

Design Buddies網址是
https://www.designbuddies.community/

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