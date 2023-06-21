【娛樂新聞】洪嘉豪新碟造型浮誇百變 歌迷集資過十萬搞海外應援

洪嘉豪於本月發行個人第二張實體專輯《Cleanse》，推出首星期已經榮獲香港唱片商會「唱片銷售榜」冠軍，市場一碟難求，新歌《洗面》更於串流平台新歌榜連續兩星期穩居頭三！專輯有12個不同封面，「院長」造型新奇百變，獲得一眾「院友」斥資超過十萬港元自發宣傳，更首次衝出香港到海外應援！

水象男孩的沉澱記錄《Cleanse》是洪嘉豪出道五年後第二張個人實體專輯，這張專輯主題與「水」有關，包括熱門歌曲《污糟兒》、《還原淚》，去年演唱會主題曲《海邊的呀豪》，以及本年最新歌曲《隨波逐流》、《洗面》。洪嘉豪認為，自己身處在社會和樂壇，總會經歷不同的人生階段、高低起伏，在當今混濁的世界中，他希望自己能化作一滴水，在沉澱和淨化之後，繼續簡單快樂地做音樂，洗滌大家的心靈。

院長造型百變 深得院友喜愛

《Cleanse》這張專輯有12個不同封面，每個封面也有各自的造型。除了平日文質彬彬的型男路線，這次洪嘉豪更大玩各種浮誇造型，包括邀請好友陳蕾親手編織粉紅色服裝配件，以及戴上冷帽、電攣頭髮，更加似「港版木村」！「院長」洪嘉豪作出大膽的新嘗試，自然獲得「院友」的喜愛和支持。院友斥資超過十萬，不但在旺角鬧市設置多個大型 LED 廣告，更在全港各區安排14架宣傳巴士，部份還貼上椅背廣告。此外，其歌迷會首次衝出香港，將專輯帶到海外宣傳，當中在英國，歌迷會與當地網上大型人氣超市合作，所有網上購物的顧客可獲得專輯應援物，務求令更多居英港人認識及收聽洪嘉豪的最新專輯。