【娛樂新聞】方中信於「2023微博電影之夜」獲頒「年度實力演員」獎項

早前，方中信為周家怡的網上節目《恨駕女團》擔任嘉賓，節目中方中信充份展現其黑色幽默冷面笑匠的一面，令一眾網民十分驚喜，留言大呼「呢集好好笑，方中sir好嘢」、「原來方中信咁好笑，好正」、「拜托能不能多請方sir來！」更掀起熱話。

日前方中信現身於蘇州昆山舉行的「2023微博電影之夜」， 更獲頒「年度實力演員」獎項，由於高大身材加上cool爆外表，加上外型跟荷里活明星李察基爾相像，因而被譽為「東方李察基爾」。從影多年的他以往亦獲得「第5屆華語電影傳媒大獎影帝」、更獲提名香港電影金像獎最佳男主角，演技早已獲得認同。這次獲獎他表示：「感謝2023微博电影之夜對我的認同和頒這個獎给我。」現正忙於拍攝多部電影的他將會有多部電影包括：《金手指》、《掃毒3人在天涯》、《別叫我賭神》等陸續上映，自己獲獎的同事更不忘祝賀有份參與的電影獲獎，「更要祝賀電影《別叫我賭神》獲得『年度特別推薦影片』。」