【娛樂新聞】方中信於「2023微博電影之夜」獲頒「年度實力演員」獎項

早前,方中信為周家怡的網上節目《恨駕女團》擔任嘉賓,節目中方中信充份展現其黑色幽默冷面笑匠的一面,令一眾網民十分驚喜,留言大呼「呢集好好笑,方中sir好嘢」、「原來方中信咁好笑,好正」、「拜托能不能多請方sir來!」更掀起熱話。 日前方中信現身於蘇州昆山舉行的「2023微博電影之夜」, 更獲頒「年度實力演員」獎項,由於高大身材加上cool爆外表,加上外型跟荷里活明星李察基爾相像,因而被譽為「東方李察基爾」。從影多年的他以往亦獲得「第5屆華語電影傳媒大獎影帝」、更獲提名香港電影金像獎最佳男主角,演技早已獲得認同。這次獲獎他表示:「感謝2023微博电影之夜對我的認同和頒這個獎给我。」現正忙於拍攝多部電影的他將會有多部電影包括:《金手指》、《掃毒3人在天涯》、《別叫我賭神》等陸續上映,自己獲獎的同事更不忘祝賀有份參與的電影獲獎,「更要祝賀電影《別叫我賭神》獲得『年度特別推薦影片』。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。