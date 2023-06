【娛樂新聞】陳柏宇大搞盲約體驗宣傳新歌 〈令人期待的下集預告〉

陳柏宇近日推出了新歌〈令人期待的下集預告〉,這首歌一反常態,先有MV畫面後有歌與詞,而這首歌更將Jason愛與陌生人交談的有趣個性作為切入點,這令歌曲彷彿成為了他的貼身寫照。 Jason 在去年於日本拍攝The First Take的演出期間,製作團隊同時亦想在當地為他的MV取景拍攝,本來一切都準備就緒,可惜天氣不似預計,東京街頭下起滂沱大雨,所以團隊只在當地拍攝了一些計劃以外的鏡頭。回港後團隊就想,不如將這些在日本街頭拍得的淒美而富有想像空間的畫面,交給監製Edward Chan,再任由他天馬行空去創作歌曲吧!結果成就了〈令人期待的下集預告〉的誕生。 〈令人期待的下集預告〉的概念跟〈一人傍晚藝術館〉很相似,談及的都是率性使然的小舉動。正當〈一人傍晚藝術館〉鼓勵大家任性一下,給自己一個喘氣的空間,〈令人期待的下集預告〉則請大家換個角度,感受身邊的人與事。這個構思,其實源自外界對於Jason的觀察:即使是第一次見面的朋友,都能夠花上一天跟對方無所不談, Jason這種個性,成為了〈令人期待的下集預告〉有趣的切入點:詩畫化這種投契的偶遇。 至於Jason為何會有這樣有趣的習慣,他說:「其實唔係話要求任何人喺溝通時都應該要完完全全地坦白同真誠,但相對地,我個人非常享受呢一種發自內心嘅交流,因為傾偈嘅時候,我會了解人哋嘅想法,令我更懂得尊重別人,同時亦令我對相關話題建立自己嘅一套睇法,腦洞大開。」為令樂迷更了解Jason對於相遇邂逅的獨特想法,他的YouTube Channel將推出一個全新系列讓樂迷參與盲約(Blind Date)體驗,而Jason更會親自為參加者配對,更多詳情請密切留意Jason 社交平台公佈。

