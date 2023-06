【娛樂新聞】邱傲然拍鮮浪潮首部劇情短片 初執導自認貪心願為兄弟瞓身做

MIRROR成員邱傲然(Tiger)最近獲鮮浪潮邀請,為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》,並找來楊樂文(Lokman)飾演男主角。由製作到正式公映,Tiger體驗了擔任導演一職的苦與樂,但他坦言愈自喜愛這個工作,更希望日後可以有機會再執導演筒,而身為短片主角的Lokman,則大讚Tiger有導演的風範。 一講起《是日精選》的製作,Tiger就表示「玩大咗」!事關影片集合飛車打鬥場面,對初哥來說,難度極高。Tiger說:「拍攝順利,拍完之後睇片再抽身諗,就會覺得有啲貪心,可能少啲、精啲可能會再好啲,但冇辦法,第一次就好興奮,想將鍾意嘅嘢擺晒落去。」除了執導,Tiger在前中後期都跟到足,度橋、拍片、打燈、剪片、配樂、調色……全都參與其中,遇到不同崗位的電影工作者,Tiger有感而發道:「呢個行業每一個識位都環環相扣,缺少一個部份,條片就會爭啲嘢。每個人都有Input,會令條片更加豐富。」在看過成品後,Tiger十分滿意,更說:「成個製作過程我都好開心同享受,因為團隊中個個都好有火,成班前輩唔係返工,真係想做好件事,成個過程可以回憶一輩子。」 經過這次實戰,Tiger自言拍上癮,很期待能有下一次拍攝機會,他更透露已在籌備下一個Project,雖然未算好有方向,但會不斷構思,他更說:「會睇多啲戲、報讀課程,又或者拍戲時遇到唔同導演,會多啲坐喺Mon隔離睇佢哋點樣拍戲,有乜又問下大家。」Tiger決意多角度增值自己,全因今次的經驗令他對執導的熱誠愈來愈大,他說:「拍完呢條片,發現自己都幾鍾意呢件事,真係好玩!雖然係好大壓力好緊張,但過程真係好Enjoy!」那麼,在執導下一個影片作品之前,可有想過幫MIRROR兄弟拍MV?Tiger笑言:「要佢哋搵,唔係我話拍就拍,同埋MV / 劇情片係兩個出發點:MV要好商業化,劇情片就未必需要,所以成個方式同System都好唔同,但我好期待有兄弟搵我,我亦會瞓身做!」 身為《是日精選》男主角的Lokman,全程見證Tiger初嚐執導滋味,他大讚好兄弟道:「老虎好清楚自己想要啲乜嘢,又以真誠相待所有工作人員,例如燈光師做完個燈俾佢睇,會真係大家一齊研究,然後可能推介少少做法俾佢,唔啱佢心水又會直接講,所以大家同佢夾得好舒服,呢個係佢做導演嘅一個優點,好有自己嘅想法,係佢犀利嘅地方。人仔細細,可以Lead到現場所有人。」至於Lokman自己,經過演出《是日精選》後,他發現自己有個死穴,說:「打交係弱點,唔係好敢打人,仲未突破到。(有陰影?)唔知呀,我真係好怕打親人。」不過這次除了打人,還要飛車,Lokman在短短4日的拍攝一次過做勻,他表示「賺晒」!而作為演員,他當然甚麼角色都想接,因為始終經驗不多,但最有想試的,反而是演女人!Lokman道:「演其他角色都係男仔,演一個女仔完全係第二樣嘢,可以試下例如《翠絲》裡面姜皓文演嘅跨性別人士,又或者係同志角色,都想一試。」 除了Lokman,在《是日精選》中還有MIRROR另外幾位成員李駿傑(Jeremy)、江𤒹生(AK)及陳瑞輝(Frankie)參與演出,他們在片中飾演劫匪,Jeremy為配合角色更破格演鈯,在片中粗口橫飛,Tiger特別多謝Jeremy,道:「好多謝佢傾力瞓身演出,我都好surprise,佢講得真係好好,佢真係有練過,好純熟,好有嗰陣味道,好開心佢有呢個突破,希望佢多啲呢方面嘅突破,我相信大家都會好鍾意睇。」 《是日精選》講述黑道車手阿仁喝慣的茶餐廳例湯向來沒加紅蘿蔔,是日碗中竟意外有兩大塊,難道要來的始終還是會來?平日揸車搵食不問江湖是非,這夜看不過眼,為救妙女郎做一晚英雄,卻觸犯了自己的忌諱,是命運使然還是因果報應?

