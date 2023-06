【娛樂新聞】張敬軒為下星期演唱會閉關 歌迷：「我哋好好保護你！」

將於下星期一(5/6)舉行一連十一場演唱會的張敬軒早前出席活動時,表示完成當日活動後,便會完全閉關至開show,不再有公開活動,「今個show唔可以再有事,要以身體為先。」

昨日(31日)軒仔分別跟楊天宇(Angus)、洪助昇(Aiden)及黎峻(Kenneth)出席由Montblanc開設的The Library Spirit期間限定店開幕活動,由於主辦方得知軒仔演唱會舉行在即,為安全起見,客戶特意為軒仔封舖,安排時段只讓軒仔一人於店內參觀,認真貼心。除此之外,早已在現場守候的過百歌迷亦自動自覺,全都自發性帶上口罩「保護軒仔」,更有歌迷高呼「我哋會好好保護你」,。得到客戶厚待,歌迷愛錫,軒仔謂十分感動,「首先多謝客戶嘅邀請,同埋冇諗過佢哋會為咗我而封咗間舖,真係受寵若驚,十分感恩。」對於守候的歌迷都自發性戴上口罩,軒仔大讚:「雖然佢哋平時會成日mean我,但其實佢哋好乖,適當時候做適當嘅嘢。今日天氣咁熱,雖然係喺室內有冷氣,但佢哋都嚟支持,真係好多謝佢哋,所以就更加想做好個演唱會,呈現一個更好嘅自己嚟報答佢哋。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。