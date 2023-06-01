【娛樂新聞】張敬軒為下星期演唱會閉關 歌迷：「我哋好好保護你！」

將於下星期一（5/6）舉行一連十一場演唱會的張敬軒早前出席活動時，表示完成當日活動後，便會完全閉關至開show，不再有公開活動，「今個show唔可以再有事，要以身體為先。」

昨日（31日）軒仔分別跟楊天宇（Angus）、洪助昇（Aiden）及黎峻（Kenneth）出席由Montblanc開設的The Library Spirit期間限定店開幕活動，由於主辦方得知軒仔演唱會舉行在即，為安全起見，客戶特意為軒仔封舖，安排時段只讓軒仔一人於店內參觀，認真貼心。除此之外，早已在現場守候的過百歌迷亦自動自覺，全都自發性帶上口罩「保護軒仔」，更有歌迷高呼「我哋會好好保護你」，。得到客戶厚待，歌迷愛錫，軒仔謂十分感動，「首先多謝客戶嘅邀請，同埋冇諗過佢哋會為咗我而封咗間舖，真係受寵若驚，十分感恩。」對於守候的歌迷都自發性戴上口罩，軒仔大讚：「雖然佢哋平時會成日mean我，但其實佢哋好乖，適當時候做適當嘅嘢。今日天氣咁熱，雖然係喺室內有冷氣，但佢哋都嚟支持，真係好多謝佢哋，所以就更加想做好個演唱會，呈現一個更好嘅自己嚟報答佢哋。」

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