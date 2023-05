【娛樂新聞】姜濤第11胎終於正式推出 新歌〈Dummy〉邀請到台灣猛人拍攝MV

來到5月,姜濤才推出2023年首支派台作品〈Dummy〉,這全因歌曲是他在叱咤頒獎禮的演出過後的一次自醒作品,因此花上較多時間製作外,亦隆而重之走到台灣找來強勁幕後班底炮製MV,為姜糖帶來遲來的驚喜。

姜濤本打算在年初推出一首較輕快的歌曲,但自叱咤事件後,他覺得要即時推出一首能夠道出心聲及提醒自己的作品,姜濤道:「叱咤之後,對於自己好多表現都好唔滿意,所以希望出一隻自嘲嘅歌,同時藉歌曲提醒自己要保持清醒,觀眾無論鬧或讚,我都能夠勇於去接受,因為有人鬧、有人話,都好過冇人留意,而且自己仲有好多進步空間。因為想帶出呢個Message,所以用咗3、4個月籌備歌曲。」

〈Dummy〉由KW朱敏希作曲、梁栢堅填詞、Y.Siu編曲、Edward Chan監製,姜濤指當初聽到Demo還以為是來自台灣的作品,他說:「我仲問Edward係問有新嘅Demo來自台灣,原來係香港作曲人,朱敏希都係第一次嘗試呢種快歌,但水準好高。至於梁栢堅,一直都有留意亦好欣賞佢嘅作品,佢平時嘅詞作同Social Media嘅Post都係比較玩味,今次〈Dummy〉想做到自嘲、自己都想笑自己嗰種玩味感覺,所以今次就有呢個班底組合。」

MV方面,姜濤聽取很多朋友的意見,邀請了在台灣被譽為鬼才導演伍致綸Ares Wu操刀,他曾執導MV有五堅情〈MOON LANDING 月面著陸〉、ALL IN 5〈PRINCE〉等MV,愛用抽象畫面表達訊息,今次他為〈Dummy〉MV展現姜濤過去作品中未曾見過的藝術美。至於舞蹈方面,姜濤請來自己偶像羅志祥的御用排舞老師大目為〈Dummy〉編舞,姜濤道:「喺台灣甚至香港,所有排舞老師都識大目,佢係一個非常有經驗嘅排舞老師,所以非常榮幸有佢嘅參與,而今次有台灣團隊參與,都俾我好多新感覺、新體驗。」不過在舞步中,大家還要留意一下敲頭的動作,原來是姜濤自己構思出來,姜濤說:「一聽到〈Dummy〉嘅前奏時,第一時間就諗到敲頭、敲醒自己嘅動作,所以我有同大目老師講,我想將呢個動作放喺Signature Move入面。」

姜濤表示,對於某些聽眾來說,今次部份歌詞內容可能有點深奧,曲風較Dark但又偏向Pop,副歌好易入腦,假若大家只記得「Dummy」這一句歌記,他都已達到目的了。他又補充道:「〈Dummy〉藉木偶題材去講返我自己。喺過去一段時間,自己慢慢都變成一個木偶,自以為可以做到好多嘢而唔知自己係一個被操控嘅木偶,希望自己可以覺醒,可以變成一個聽到人哋講嘢嘅Artist。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。