【娛樂新聞】跳出舒適圈挑戰全新曲風 Cloud雲浩影預告今年全力進軍樂壇

去年以不同元素曲風展現實力唱功,並在叱咤台上擇下女新人金獎的寰亞新人王Cloud雲浩影,2023年首支派台作《自發性神經反應》,繼續挑戰創新曲目,雖然錄音過程困難重重,但Cloud認為是磨鍊唱功的大好機會。

「對我嚟講真係一個大challenge,因為係一個未接觸過嘅曲風,監製Goro Wong同樣係第一次合作,多謝公司有呢個安排,可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」

除了自我挑戰,Cloud還收到一個大好消息,寰亞唱片今年將會加大力度重點力捧,讓Cloud在樂壇更加發光發亮。

「舊年出嘅歌,可以話係少試牛刀,但今年收到公司嘅permission可以大試牛刀,as much as possible ,會錄更加多嘅歌,學更多唔同嘅嘢,將更加好嘅作品送俾大家。」

在《自發性神經反應》的MV中,Cloud飾演插畫師,因為失去創作靈感,就連屋企也變得亂七八糟,雖然因此令她整傷左手,要睇醫生打石膏固定傷勢,參加朋友的派對也難以投入,但創作靈感卻失而復得。

「首歌係講每個人都有一樣小怪癖,做咗會令自己開心、放鬆,只係別人睇見會覺得呢個人行為古古怪怪,至於我自己嘅少怪癖,其實有好多,其中一樣係瞓覺,當我唔開心嘅時候會瞓,但開心嘅時候,都係瞓,哈哈!」

為突顯Cloud在MV中因為失去創作靈感令生活變得一團糟,導演在拍攝現場安排了很多「陷阱」,例如Cloud打開廚櫃時雜物會應聲倒下、入房攞衫又會被大堆衣物壓倒在身上、企高攞書搞到跌書,還跌倒在地上受傷等等。

「其實導演好聰明,如果要我拍MV演戲,未必做到佢要求,反而真實嘅我真係經常整跌嘢,所以拍攝嘅時候都係我第一身嘅自然反應,我本身份人都好遴迍,尤其出門口之前經常唔知自己個電話擺咗喺邊,哈哈!」

