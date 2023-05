【娛樂新聞】細貓受歌迷啟發推新歌 最近更與Do姐到韓國拍節目

應智越(細貓)一直希望以歌曲帶出對愛情的睇法,自「冰原」冬天作起點,今次推出「彼岸花」是秋天為背景,是他春夏秋冬歌曲系列中的第二章。

細貓今年希望與不同的音樂人Crossover合作,今次找來GooChan一起作曲和監製,希望擦出新火花。當中的故事想帶出對愛情的遺憾,兩人相愛但最終還是會離別,一人始終會先走。細貓稱:「今次主題是得到一位歌迷的啟發,閒談間知道此歌迷的另一半剛剛離開,久久不能釋懷,期間接觸到我的歌曲而得到安慰,我覺得很感觸,就算兩人相愛最終有一個都會先走,所以今次以這個故事為主軸,寫出對愛情的遺憾。」

彼岸花是離別之花,又稱蔓珠莎華,花與葉從不相見。細貓稱今次歌曲自己參與的部份特別多,MV的故事也是自己構思,所以對今次的作品很緊張,希望樂迷鍾意。

細貓最近與Do姐到韓國拍攝旅遊節目,常常上載花絮到IG,細貓說自己是膽粗粗問do姐一起影貼紙相,怎知Do姐一口答應,還影了很多款,非常開心。

