【娛樂新聞】細貓受歌迷啟發推新歌 最近更與Do姐到韓國拍節目

應智越(細貓)一直希望以歌曲帶出對愛情的睇法，自「冰原」冬天作起點，今次推出「彼岸花」是秋天為背景，是他春夏秋冬歌曲系列中的第二章。

細貓今年希望與不同的音樂人Crossover合作，今次找來GooChan一起作曲和監製，希望擦出新火花。當中的故事想帶出對愛情的遺憾，兩人相愛但最終還是會離別，一人始終會先走。細貓稱：「今次主題是得到一位歌迷的啟發，閒談間知道此歌迷的另一半剛剛離開，久久不能釋懷，期間接觸到我的歌曲而得到安慰，我覺得很感觸，就算兩人相愛最終有一個都會先走，所以今次以這個故事為主軸，寫出對愛情的遺憾。」

彼岸花是離別之花，又稱蔓珠莎華，花與葉從不相見。細貓稱今次歌曲自己參與的部份特別多，MV的故事也是自己構思，所以對今次的作品很緊張，希望樂迷鍾意。

細貓最近與Do姐到韓國拍攝旅遊節目，常常上載花絮到IG，細貓說自己是膽粗粗問do姐一起影貼紙相，怎知Do姐一口答應，還影了很多款，非常開心。

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