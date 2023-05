【娛樂新聞】影壇初哥ANSONBEAN處男作 拍打鬥場面諗起周潤發經典場面

由莊澄、鄧漢強監製,三位本土新導演-《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》,由林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊(ANSONBEAN)等演出的犯罪懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》將於香港上映。電影公司今日釋出電影全陣容海報,9大主要角色分佈不同位置,不約而同都是處於驚恐狀態,讓人充滿好奇,到底三個犯罪故事中,誰是真正的被害者?

其中單元《貓劫》集合四位充滿活力的新生代演員-蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN。由參加《全民造星3》奪得季軍,ANSONBEAN跳唱形象給觀眾留下深刻印象,今次首度參與電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個故事《貓劫》,更有不少打鬥場面,令這位影壇初哥,心情相當振奮,ANSONBEAN說:「期待咗好耐,一直希望有機會拍動作戲,而家算係了咗一半心願,因為今次主要係我打人,想將來可以拍戲俾人打,有來有往嘛!」

戲中ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵,年紀雖小卻是膽色過人,會在Ceci的附近默默留意着她的狀況,對於「情敵」朱鑑然的一舉一動更加特別敏感,二人於片中更會為Ceci大打出手。首次拍打鬥場面,ANSONBEAN耐心地聽從武術指導的指示,休息時間還不斷練習,另一邊廂的朱鑑然,工作人員在他身上捆上軟墊,防止他受傷。

「拍動作戲比我預期複雜得多,例如要就角度,令畫面更逼真,原來一啲都唔容易,不過學到好多嘢,朱仔(朱鑑然)好大膽,唔擔心俾我錯手打中,加上佢眼神好有戲,令我打嘅時候更加嬲。」

對於一償心願拍打戲, ANSONBEAN坦言令他想起周潤發:「因為剛才場戲,講我跑入去打朱仔,令我諗起電影《監獄風雲》,發哥衝埋去咬張耀揚耳仔嗰一幕經典場面,不過,我冇佢咁癲,哈哈!」

在《失衡凶間之罪與殺》中,《貓劫》由導演陳翊恆執導,故事講述城中虐貓案不斷,動物保護義工 Nora(蔡思韵 飾)與 Aaron(陳毅燊 ANSONBEAN 飾)不單經營貓舍收留棄養,更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie(朱鑑然 飾),告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟,發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟,沒料到虐貓狂徒的下一個目標,竟不是貓。

