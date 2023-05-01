【娛樂新聞】影壇初哥ANSONBEAN處男作 拍打鬥場面諗起周潤發經典場面

由莊澄、鄧漢強監製，三位本土新導演－《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，由林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等演出的犯罪懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》將於香港上映。電影公司今日釋出電影全陣容海報，9大主要角色分佈不同位置，不約而同都是處於驚恐狀態，讓人充滿好奇，到底三個犯罪故事中，誰是真正的被害者？

其中單元《貓劫》集合四位充滿活力的新生代演員－蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN。由參加《全民造星3》奪得季軍，ANSONBEAN跳唱形象給觀眾留下深刻印象，今次首度參與電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個故事《貓劫》，更有不少打鬥場面，令這位影壇初哥，心情相當振奮，ANSONBEAN說：「期待咗好耐，一直希望有機會拍動作戲，而家算係了咗一半心願，因為今次主要係我打人，想將來可以拍戲俾人打，有來有往嘛！」

戲中ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵，年紀雖小卻是膽色過人，會在Ceci的附近默默留意着她的狀況，對於「情敵」朱鑑然的一舉一動更加特別敏感，二人於片中更會為Ceci大打出手。首次拍打鬥場面，ANSONBEAN耐心地聽從武術指導的指示，休息時間還不斷練習，另一邊廂的朱鑑然，工作人員在他身上捆上軟墊，防止他受傷。

「拍動作戲比我預期複雜得多，例如要就角度，令畫面更逼真，原來一啲都唔容易，不過學到好多嘢，朱仔（朱鑑然）好大膽，唔擔心俾我錯手打中，加上佢眼神好有戲，令我打嘅時候更加嬲。」

對於一償心願拍打戲， ANSONBEAN坦言令他想起周潤發：「因為剛才場戲，講我跑入去打朱仔，令我諗起電影《監獄風雲》，發哥衝埋去咬張耀揚耳仔嗰一幕經典場面，不過，我冇佢咁癲，哈哈！」

在《失衡凶間之罪與殺》中，《貓劫》由導演陳翊恆執導，故事講述城中虐貓案不斷，動物保護義工 Nora（蔡思韵 飾）與 Aaron（陳毅燊 ANSONBEAN 飾）不單經營貓舍收留棄養，更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie（朱鑑然 飾），告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟，發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟，沒料到虐貓狂徒的下一個目標，竟不是貓。

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