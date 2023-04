【KTSF娛樂】區瑞強演唱會大玩「私房」 破天荒送明信片與歌迷心靈交流

區瑞強(Albert)《區瑞強私房演唱會2023》將於2023年4月28日在香港舉行。為了讓演唱會間與粉絲的交流更加親近,ALBERT 今次演唱會將創新大玩「私房」概念,更創新為每一位觀眾送上精心設計的明信片,讓大家都能參與其中。

Albert 指以往他無論是舉辦演唱會,或主持電台節目等,也是他對觀眾及聽眾進行分享;或是Albert 在社交媒體專頁上,他也很少留言及回覆信息,故大家的溝通模式並不直接及雙向。透過今次「私房」演唱會,Albert 希望作出一個突破,每一位來觀看演唱會的朋友都會現場收到一張明信片,還會有一支筆,可以現場寫上自己的話語,並寫上希望寄到的地址,完成後投進現場特設的私房演唱會郵筒,ALBERT 將會逐一細閱大家的心意,務求達致與歌迷朋友們的心靈交流。

Albert 笑言:「各位可以在明信片上寫上希望對我說的話,我會逐一細閱大家的話語,並附上親筆簽名寄回給您。當然,除寄回給各位本人外,大家亦能選擇寫上親朋好友的地址,為他們送上祝福。無論是香港還是海外,我們也會負責郵費,全球包郵!大家收到的將會是連郵票、郵戳及我本人親筆簽名的明信片,非常具記念價值。」

是次「私房演唱會」Albert 將會一人唱足整晚,更會破天荒唱出一些數十年來都沒有機會在演唱會唱的歌曲,包括多首60-80年代的經典英文歌曲及中文黑膠時代的名作,當中大多數將是英文歌曲。而演唱會的場地選了Albert 年少時初次公開表演及開始歌唱生涯的舞台 – 香港大會堂音樂廳,與一眾一直陪伴他在音樂旅途上成長的聽衆和好友們在舊地共聚,將是別具意義的一個晚上。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。