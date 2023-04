【KTSF娛樂】榛綦首推個人單曲勇闖樂壇 化身蝴蝶於山上冒寒拍攝MV

Strayz成員之一的榛綦(Nat),於2023年推出處女單曲〈Time To Fly〉 ,以個人姿態跟樂迷見面。歌曲以自身經歷作出發,講出解闖樂壇的決心,而為了製作高質MV,Nat不惜冒寒,以單薄的歌衫在大帽山上拍攝,專業精神可嘉。

Nat本身好鍾意蝴蝶,所以首支個人單曲〈Time To Fly〉就借蝴蝶蛻變歷程,分享自身經歷,並找來T-Ma、Claudia Koh與自己一同作曲、Oscar填詞Nat說:「作為一個素人 ,一開始去參加《造星4》,冇諗過入到20強,再組成Strayz。呢個追夢嘅過程唔簡單,同時亦係我嘅一個成長,所以我將自己成長嘅心路歷程,放喺〈Time To Fly〉呢首歌度話俾大家知。」Nat特別喜歡歌名Time To Fly,因為好有鼓勵作用,更說:「歌曲其實更講到我終於要踏出Comfort Zone要飛喇,闖出去探索呢個世界,對於我嚟講好有動力嘅一句說話。」Nat亦希望透過〈Time To Fly〉,鼓勵勇敢追夢的人不要輕易放棄。

為了貫穿蝴蝶主題,〈Time To Fly〉MV中的服飾都特別加入了蝴蝶元素,Nat介紹說:「我朋友好叻編織,其中有件蝴蝶上衣好Iconic,所以我就問佢可唔可以幫我整件蝴蝶衫,多謝佢一口答應,更落手落腳漏夜趕俾我。」而蝴蝶要在空中飛翔,製作團隊特別在黃昏時份帶了Nat到大帽山上拍攝,不過現場卻十分大風、又凍,Nat與4位Dancers都著得十分單薄,結果都吹到大家打冷震,Nat更說:「Art Team亦超級快喺現場搭咗個Props,其實啲風狂吹好驚會跌,所以係勁難忘,不過好感恩,大家可以咁落力,冒住咁凍環境都做得咁好!」

這次首次推出個人作品,沒有了Strayz隊友在旁,Nat表示好掛住隊友,她說:「我喺Strayz唔屬於音樂製作部門,本身係VAL同CK負責,今次做〈Time To Fly〉自己親自同監製見面,解釋自己理念想法,所有嘢要親手落力去做,本身冇呢個經驗,所以過程中好掛住我啲隊員,因為當自己冇呢個經驗,好迷失嘅時候,諗起有隊員嘅互相支持Support係好窩心重要。」

除了〈Time To Fly〉,Nat都已計劃好今年將推出3首單曲,另外亦著手籌備跟Strayz成員推出雙人合唱作品,當然還有Strayz團歌,滿腦子計劃,但其實是別有用心,Nat說:「希望可以做到所有嘅嘢,因為都想有多啲風格同面貌俾大家睇到,了解我哋多啲。」

榛綦@Strayz(Nat)首支個人單曲〈Time To Fly〉已經推出,如欲欣賞,請瀏覽:https://www.youtube.com/watch?v=Xg2XzIRA1MI

