【KTSF娛樂】黎展峯推新歌《無限+1》 外婆守護腦退化症外公勁感動

歌手黎展峯（Andy）全新廣東作品《無限+1》MV 3月29日上架，歌曲找來吳林峯作曲、Oscar填詞、編曲監製則由徐浩主理，為Andy度身訂造一首充滿暖意的作品，將這份+1的愛賦予溫度及深度，希望在一份承諾下盡情地愛。

Andy坦言這是他的首支關於愛情的作品，但一開始跟公司表示想做一首情歌時，卻毫無頭緒，不知如何說起，他自言十分喜歡「守護」這事情，所以最後以「守護」作為歌曲主旨。他透露歌曲靈感來自他的外公外婆，「我外公年紀比較大，患上腦退化症，所以好多嘢都已經唔記得，甚至乎外婆佢都未必記得，但外婆依然每一日都會去老人院照顧佢，所以我覺得佢哋份愛係好珍貴。而正正係我外婆對外公嗰份愛，一直守護住，所以我就好想講『守護』呢個topic。」

Andy憶述準備這首歌前上唱歌堂，歌唱老師跟他說情感這東西並非刻意營造，所以錄音前，Andy特意帶上了一塊鏡到錄音室跟他一起錄音，「我嘗試攞塊鏡去對住自己唱，因為我哋對住自己講嘢嘅時候個情感係最真實。我喺度諗對住自己唱歌會係點呢？最後出嚟嘅效果係好好、好真。」問到對着自己唱情歌有何感覺？Andy直言用不着愛情感覺在自己身上，「反而覺得原來《無限+1》嗰個意義係守護緊自己，當我望住塊鏡對住自己唱嘅時候，我覺得要好好珍惜自己有嘅嘢。」

MV故事背景發生於資源短缺的末世，Andy跟MV女主角遇上，除了守護自己喜歡的人，更要守護她想要的東西、幫她守護她的夢想。MV中Andy以「拾荒者」的造型出現，為了形神俱像，Andy於拍攝前九日實行地獄式飲食，「我希望塊面可以slim啲，我唔想淨係個造型似，但係塊面出嚟就脹卜卜、食得好飽滿咁。所以拍MV前九日做狂做運動、食菜、烚雞。其實我都唔知個分別大唔大㗎，哈哈，但都叫做一個『壯舉』，因為我都未試過一段長時間係食得咁清咁健康。」

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