【KTSF娛樂】黎展峯推新歌《無限+1》 外婆守護腦退化症外公勁感動

歌手黎展峯(Andy)全新廣東作品《無限+1》MV 3月29日上架,歌曲找來吳林峯作曲、Oscar填詞、編曲監製則由徐浩主理,為Andy度身訂造一首充滿暖意的作品,將這份+1的愛賦予溫度及深度,希望在一份承諾下盡情地愛。

Andy坦言這是他的首支關於愛情的作品,但一開始跟公司表示想做一首情歌時,卻毫無頭緒,不知如何說起,他自言十分喜歡「守護」這事情,所以最後以「守護」作為歌曲主旨。他透露歌曲靈感來自他的外公外婆,「我外公年紀比較大,患上腦退化症,所以好多嘢都已經唔記得,甚至乎外婆佢都未必記得,但外婆依然每一日都會去老人院照顧佢,所以我覺得佢哋份愛係好珍貴。而正正係我外婆對外公嗰份愛,一直守護住,所以我就好想講『守護』呢個topic。」

Andy憶述準備這首歌前上唱歌堂,歌唱老師跟他說情感這東西並非刻意營造,所以錄音前,Andy特意帶上了一塊鏡到錄音室跟他一起錄音,「我嘗試攞塊鏡去對住自己唱,因為我哋對住自己講嘢嘅時候個情感係最真實。我喺度諗對住自己唱歌會係點呢?最後出嚟嘅效果係好好、好真。」問到對着自己唱情歌有何感覺?Andy直言用不着愛情感覺在自己身上,「反而覺得原來《無限+1》嗰個意義係守護緊自己,當我望住塊鏡對住自己唱嘅時候,我覺得要好好珍惜自己有嘅嘢。」

MV故事背景發生於資源短缺的末世,Andy跟MV女主角遇上,除了守護自己喜歡的人,更要守護她想要的東西、幫她守護她的夢想。MV中Andy以「拾荒者」的造型出現,為了形神俱像,Andy於拍攝前九日實行地獄式飲食,「我希望塊面可以slim啲,我唔想淨係個造型似,但係塊面出嚟就脹卜卜、食得好飽滿咁。所以拍MV前九日做狂做運動、食菜、烚雞。其實我都唔知個分別大唔大㗎,哈哈,但都叫做一個『壯舉』,因為我都未試過一段長時間係食得咁清咁健康。」

