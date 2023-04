探索聲音魔法的旅程,從舊金山的聲音劇場開始。這個沉浸式劇場以聲音為表演重心,您可以感受到風、火、水、空氣的流動,甚至感受到角色的心境變化,完全沉浸在劇情之中。在這個獨特的環境中,聲音就像是一種魔法,讓您的感官完全沈浸在劇情之中,感受角色的情感,聆聽劇場的魅力。這是一場前所未有的感官沉浸體驗,讓您的心靈受到震撼。一起探索這個獨特的聲音劇場,讓聲音帶領您進入另一個世界。

