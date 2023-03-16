【KTSF娛樂】MIRROR推新歌 並將於17號登上紐約時代廣場

香港12人流行組合MIRROR繼過去一個星期在社交平台逐一公佈成員照片及新歌的宣傳影片後，全新單曲〈RUMOURS〉終於在今天全面數位上架，並於17號美西時間早上6點線上全球首播官方MV。

作為橫掃香港廣東歌流行榜的超新星組合，這次是他們首次推出全英文單曲，更與全球最大唱片公司之一Sony Music合作，將MIRROR的音樂推向國際。

〈RUMOURS〉超洗腦的副歌加上貫穿全曲的EDM旋律，輕易吸引樂迷的注意。歌曲以搶耳的重低音加上鼓點開場，慢慢帶動聽眾進入歌曲的節奏。成員各自的獨唱展示出多樣化的聲線，與副歌合唱的激昂形成對比，加上中段的rap solo，讓世界看到MIRROR的各種可能性。

這首單曲由國際重量級音樂班底製作，由曾與SUPER JUNIOR、SHINee等著名K-pop團體合作的Chris Meyer和Alex Ludwig Lindell創作歌曲，亦邀得與EXO、2PM、TVXQ、EXILE合作的Andrew Choi為聲樂指導。曾為Kanye West、Eminem、fun. 等操刀等的格林美獎提名混音工程師Ken Lewis負責此曲的混音，並由著名的Sterling Sound Studio負責mastering。

這次〈RUMOURS〉的全球發行將有不同的宣傳為新歌造勢，在美東時間3月17日的中午12時，在紐約時代廣場將有Spotify告示牌宣傳，這將是首次有香港藝人的國際單曲宣傳登上這個標誌性的的廣告牌！除了在銅鑼灣的電車站宣傳外，海外的其他廣告亦將陸續推出，邀請海外的歌迷一同慶祝MIRROR邁向一個新的里程碑！事實上，MIRROR 12子為了這次英語單曲的宣傳，接受了大量海外傳媒訪問，當中更不乏國際著名的音樂媒體，敬請歌迷期待，並攜手將MIRROR的熱潮推得更廣更遠！

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