【KTSF娛樂】MIRROR推新歌 並將於17號登上紐約時代廣場

香港12人流行組合MIRROR繼過去一個星期在社交平台逐一公佈成員照片及新歌的宣傳影片後,全新單曲〈RUMOURS〉終於在今天全面數位上架,並於17號美西時間早上6點線上全球首播官方MV。

作為橫掃香港廣東歌流行榜的超新星組合,這次是他們首次推出全英文單曲,更與全球最大唱片公司之一Sony Music合作,將MIRROR的音樂推向國際。

〈RUMOURS〉超洗腦的副歌加上貫穿全曲的EDM旋律,輕易吸引樂迷的注意。歌曲以搶耳的重低音加上鼓點開場,慢慢帶動聽眾進入歌曲的節奏。成員各自的獨唱展示出多樣化的聲線,與副歌合唱的激昂形成對比,加上中段的rap solo,讓世界看到MIRROR的各種可能性。

這首單曲由國際重量級音樂班底製作,由曾與SUPER JUNIOR、SHINee等著名K-pop團體合作的Chris Meyer和Alex Ludwig Lindell創作歌曲,亦邀得與EXO、2PM、TVXQ、EXILE合作的Andrew Choi為聲樂指導。曾為Kanye West、Eminem、fun. 等操刀等的格林美獎提名混音工程師Ken Lewis負責此曲的混音,並由著名的Sterling Sound Studio負責mastering。

這次〈RUMOURS〉的全球發行將有不同的宣傳為新歌造勢,在美東時間3月17日的中午12時,在紐約時代廣場將有Spotify告示牌宣傳,這將是首次有香港藝人的國際單曲宣傳登上這個標誌性的的廣告牌!除了在銅鑼灣的電車站宣傳外,海外的其他廣告亦將陸續推出,邀請海外的歌迷一同慶祝MIRROR邁向一個新的里程碑!事實上,MIRROR 12子為了這次英語單曲的宣傳,接受了大量海外傳媒訪問,當中更不乏國際著名的音樂媒體,敬請歌迷期待,並攜手將MIRROR的熱潮推得更廣更遠!

