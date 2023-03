【KTSF娛樂】欣宜舉行紅館演唱會 邀請到Do姐鄭裕玲作嘉賓

香港歌手鄭欣宜(Joyce)一連三場「AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」 昨晚在紅館開鑼,全場爆滿,好友李幸倪(Jin Lee)和應智越(細貓)捧場,特別嘉賓鄭裕玲(Do姐),她上台與Joyce玩「大問答」互揭感情秘密,妙問妙答。而今次演唱會舞台設計非常特別和揼本,除了在舞台四邊都舖上泥土,呼應演唱會海報設計,還專程從英國訂製Ground Support,在場內加設四條直柱配合電腦程式和射燈,打造不一樣的燈光效果,無論Joyce勁歌熱舞,還是演繹抒情慢歌,燈光從四方八面全場投射,層次更豐富。而每支燈柱後拉起今次演唱會主題「Believe Us」美術字圖案的橫額,令整個演唱會設計由舞台伸延至全場,讓觀眾更融入氣氛。

Joyce興奮地介紹這次燈效設計,她說:「與上次『Between Us演唱會』相隔九個月,今次可算係2.0版本,所以我決定不惜工本去做今次演唱會。大家見到四邊有四條柱,叫做Ground Support,來自英國。所以要同佢哋講聲『Hello darling, welcom to Hong Kong. 』好多外國演唱會都有,所以我哋今次好威威架,好國際,好international。因為有呢個Ground Support ,先至有好靚嘅台燈效果,希望大家好好欣賞。」

昨晚Joyce以《Glitterfalls》和《@princejoyce》,與二十位舞蹈員勁歌熱舞為演唱會打頭陣,然後唱《小夜燈》時全場觀眾亮起手機燈,一片星海中,非常壯觀。接著,在音樂總監何秉舜台上鋼琴伴奏,Joyce演唱《你是什麼時候開始不愛我的?》和《恐懼蠶食心靈 》時,一對男女舞者在台上灑水的裝置中跳舞,演一對吵架情侶,全身濕透。之後Joyce介紹昨晚表演嘉賓Do姐時,全場歡呼,非常震撼。她們向四面台觀眾打招呼,Do姐說:「我好開心你請我嚟做嘉賓,我都覺得我非常有資格,因為喺你未出世,肥姐大肚嘅時候,我已經知道你嘅存在,睇住你長大。不過,演唱會嘉賓要唱歌喎!」Joyce笑說:「唱歌跳舞呢啲粗重嘢交畀我做。其實我請你嚟做嘉賓另有目的,我想請你咁有份量嘅嘉賓上嚟講吓我,教訓吓我!」Do姐想了一會,說:「我又無察覺你有乜唔好,不過我收到風,你鍾意夜瞓又好晏起身,你要學吓Do姐早睡早起,呢個歲數都Keep得唔錯!」觀眾拍掌。Do姐續說:「憑良心講,欣宜無嘢唔好,睇佢長大,佢好尊重自己嘅體態,佢做返自己,我好開心。佢對於鍾意嘅事,即係唱歌演出,會付出100% ,叻女到喺紅館開演唱會,唔止一次,係兩次⋯⋯(Joyce在旁細細聲更正『係第三次』)三次添!我引以為傲。」

Do姐表示自己不會表演唱歌,建議與Joyce台上玩「大問答」,隨即問Joyce揀愛情還是事業?Joyce表示兩樣都要。她反問Do姐揀電視台定電台,Do姐亦都兩樣都要。Joyce追問哪一樣賺錢更多?Do姐說:「依家本人做嘢係為興趣,最緊要我開心!」全場掌聲。Joyce再問:「TVB定ViuTV?」觀眾立即起哄,Do姐說:「梗係『開電視』啦!我就嚟要拍旅遊節目!」Do姐問她揀偶條件,Joyce表示會揀較高大和肥肥地的男仔。Joyce問:「如果得個一水泡,你救Jackson Wang定姜B?」Do姐說:「最近多咗個任時完,不過佢哋識游水,唔使我擔心。(點解IG淨係follow佢哋唔follow我?)時機未成熟。」Do姐反擊:「你到底有無拍拖?」Joyce反問她,Do姐說:「我有拍拖,我同現場咁多人拍拖,我覺得呢種拍拖關係最好,佢哋鍾意我,我又鍾意佢哋,我哋又唔會嗌交!咁你有無拍拖?」Joyce照辦煮碗回答,全場爆笑。最後Do姐祝福Joyce繼續努力,舉行更多成功的演唱會,然後二人咀咀擁抱。

昨晚演唱會原定以Joyce首本名曲《女神》作結,但她落台後觀眾不肯離場,不斷大叫Encore,她換上便服牛仔褲再度出場,與觀眾一齊做心心手勢影大合照和多唱一首《半份關心》,為首場「Believe Us鄭欣宜演唱會2023」劃上句號。

