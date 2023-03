新生代女團COLLAR成員Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽,早前分別推出首支個人派台單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。二人日前分別為「單飛」新歌拍攝MV,Marf為了跳唱快歌《*~Silencio…Shh》突破衣着界限,多個性感造型示人,騷腿露腰,盡顯「狂野」一面;Winka則以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲《一手造成》,二人同屬雙子座,而且又同日出歌,難怪她們自稱為Gemini Twins,實行雙子座兩面一剛一柔,為COLLAR「單飛」響頭炮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。