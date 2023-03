【KTSF娛樂】黃妍舉行兩場音樂會 感謝樂迷的不離不棄

由Sony Music主辦,KKLIVE、HAS星吶娛樂及Live Nation協辦,麥花臣節 X 黃妍 〈Blooming Underwater Live 2023〉一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行。首次連開兩場音樂會,Cath作出了不少新嘗試,既挑戰自己的性感底線,不諳日文的她更唱了兩首日文歌,為樂迷帶來極大驚喜。

黃妍一出場便以一襲以3D Printing製作出來的晚裝登場,除唱出自己的作品〈世界以痛吻我而我歌唱〉、〈刮骨〉及〈牆身有裂〉外,她亦獻唱了早前來港參與Clockenflap音樂節的日本歌姬milet〈who I am〉及台灣金曲獎歌后魏如萱的〈末日狂花〉,澎湃的編曲為音樂會帶來醒神的序幕。唱罷多首作品後Cath揚言全晚將甚少說話,只會盡力唱好歌,她更有感而發道:「我極度慢熱,好多感謝嘅說話都唔係太識表達,但好感恩身邊有一班好好嘅團隊、朋友,同埋有大家,會忍受我好乞人憎嘅性格,然後繼續陪我一齊行。」真情流露的一番剖白,帶來了全場熱烈的掌聲。

接著Cath以〈笑容迷路了〉、〈7月24日大道〉、〈異地書〉、〈Little People〉等自家作品,配搭Eason〈Stranger Under My Skin〉、麥浚龍〈弱水三千〉,將自己內心恐懼放大,赤祼地呈現於樂迷面前,但新歌〈心的全部〉與從未曝光作品〈反烏托邦三部曲〉,讓現場陰暗的氛圍,轉化至晴朗的調子,樂迷在此時也按耐不住紛紛起身拍和,全場氣氛也變得份外溫馨愉悅。

隨後Cath拿起結他,連續演繹了已故盧凱彤〈囂張〉、日本大熱J-Pop樂隊Official鬍子男dism〈Prentender〉及〈天光前〉三首作品,展現了型格的一面,樂迷也愈見興奮,而在唱過〈無聲浪〉、〈輕盈〉及重新填詞的〈至少有歌〉後,首晚的音樂會也圓滿結束。

對於這次選唱了這麼多別人的歌,Cath指很多都是自己偶像的歌,她說:「〈末日狂花〉不嬲都覺得好好聽,然後milet同鬍子男都係我近期好鍾意的日本歌手,〈Pretender〉更是我的歌〈天光前〉創作的reference,我本身唔識日文,啲歌又好鬼難唱,今次就當係挑戰自己,好在有練聲亦練得密,先應付到。」至於日文歌,Cath表示早在新年期間已開始練習,而且找了懂得日文的同事執拼音,才能唱得如此流俐,順利過渡。至於昨晚的歌衫,Cath形容為「少布、有仙氣、有型」,所以她在台上都不停讚賞自己好靚,不過Show後她說:「喺大家眼中應該唔覺得性感,但其實fitting時係驚嘅,因為好少布,好擔心會唔會走光、好凍或者顯肥,但團隊幫我喺衫上做咗好多機關,上台後就完全冇呢個擔心了!」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。