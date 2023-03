【KTSF娛樂】Marf、Winka@COLLAR 同日推單飛新曲 剛柔並濟

新生代女團COLLAR成員Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽,於今日(10日)分別推出首支個人派台單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。二人日前分別為「單飛」新歌拍攝MV,Marf為了跳唱快歌《*~Silencio…Shh》突破衣着界限,多個性感造型示人,騷腿露腰,盡顯「狂野」一面;Winka則以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲《一手造成》,二人同屬雙子座,而且又同日出歌,難怪她們自稱為Gemini Twins,實行雙子座兩面一剛一柔,為COLLAR「單飛」響頭炮。

Marf在《*~Silencio…Shh》的MV中又跳又唱,換上六款不同造型,騷腿露腰性感誘人,Marf表示:「今次造型上好大突破,因為會露肉,係一個好嘅嘗試,事前我專登曬黑膚色,覺得黑啲撞落呢啲衫度會好睇啲;同埋我好少着低腰褲露肚,仲要着好高高踭鞋、短裙同貼身衫,所有嘢對我嚟講都好新奇。」

Marf構思探討煩擾訊息

提到推出首支個人單曲,Marf直言心情緊張,感激公司及經理人給予她很大自由度,讓她參與新歌構思,她說:「首歌嘅主題係講煩擾都巿人嘅訊息,點解我會有咁構思,源自有次『碌』電話,見到我有好多email未讀,問一問身邊人,原來好多人都係咁,於是我覺得呢個課題幾有趣;而為了方便大家明白我諗咩,事前我仲砌定一個PowerPoint,而家喺MV度逐一呈現我之前腦海諗嘅嘢,感覺好有趣。」對Marf來說,《*~Silencio…Shh》另一有意義的地方,是她邀請了一班好友為她伴舞,而這班好友,正是《全民造星IV》決賽時為她伴舞的戰友。

Winka孖Nathan展現親暱

至於Winka首支單曲《一手造成》就以情歌為主題,想「懂得去愛另一半嗎?」這訊息,Winka表示:「歌曲內容好多來自自己嘅愛情故事,拍拖時會嫌棄對方呢樣嗰樣、覺得對方錯,但回頭諗一諗其實係自己問題,所以分手結局都係自己一手造成,想透過自身愛情經歷跟大家分享與反省。」Winka更邀請了《全民造星V》的參賽者Nathan 魏念恩擔任MV男主角,二人不乏小情侶親暱場面,Winka笑謂:「我怕醜,但唔尷尬,我係面皮好厚,況且歌曲內容係自己嘅故事,所以好快投入狀態。」自言是慢熱之人的Nathan坦言被Winka的開朗性格所掀動,很快便融入拍攝氣氛。

無懼比較籲粉絲互撐

此外,Marf與Winka同日推出「單飛」新歌可會擔心有比較?Marf笑言:「我哋一齊籌備自己嘅Solo歌,好Sweet,我哋可以一齊做宣傳、又可以一次過帶兩首歌畀大家聽,好划算。」Winka認為兩歌的整體曲風、內容完全不一樣,就算比較都並非作品核心:「大家同日出歌,可以多啲互動,佢嘅粉絲可以聽我歌,我嘅粉絲又可以聽佢歌,非常不錯。」

