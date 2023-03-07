【KTSF娛樂】雲浩影出席巴黎時裝秀

March 7, 2023 KTSF娛樂

香港女歌手雲浩影（Cloud）日前獲邀飛赴法國巴黎，出席日本時尚設計品牌ISSEY MIYAKE（三宅一生），於巴黎夏特萊劇院舉行2023/24秋冬系列時裝秀。這是她首次踏足時裝周，心情興奮又開心，就連出發前傷腰痛楚都拋諸腦後，她希望自己都可以擁有一場，如這個時裝秀般令人震撼的音樂會。

這次的看秀造型，Cloud以一身黑色的三宅一生ISSEY MIYAKE春夏最新系列 RESONANT SUIT PB 亮相。該設計採用一系列圓形褶皺為特色，靈感來自生命週期和重生。她說：「好多謝ISSEY MIYAKE 邀請，今次係我人生第一次去巴黎，亦係第一次去時裝周見識，有機會睇ISSEY MIYAKE時裝秀，係一個難能可貴嘅機會，感到好幸運。出發前我做咗啲功課，ISSEY MIYAKE嘅作品元素artistic（藝術的）、creative（創造力）和elegant（優雅的）。」

作爲歌壇實力女新人，Cloud在時尚方面也具有個人的獨特魅力，她坦言非常珍惜這次出席時裝周機會，怎料出發前受傷，一度擔心影響行程。她說：「出發前我唔好彩扭傷腰，即刻去針灸，敷住藥上機。幸好到埗後好返好多，多謝身邊所有人協助令事情順利。一落機立即拍OOTD（當天穿著），室內和戶外都有，進行順利。」翌日一早起身扮靚靚出席睇秀，她說：「避免塞車遲到，我早上七點開始整妝，到場後遇到好多街拍攝影師，被影咗好多相，佢哋喺IG tag返我，影得好靚，好開心。現場有好多攝影師，閃光燈不停閃，有種行紅地毯嘅感覺。入場後就好緊張，見到好多靚人，大家都著得好靚。我個心有啲『小鹿蹦蹦跳』，開心嘅緊張，仲有啲忐忑，唔知自己點樣可以做得更好。」因為門票有限，Cloud團隊未能全數入場，完場後她向沒有入場的隊友分享，講足成個車程。她說：「好震撼，好好睇，所有嘢都好和諧、協調和流暢。我好希望將來自己嘅演唱會都會帶畀大家呢個感覺。今次巴黎之旅好開心和幸運，好感激我嘅人生有呢一頁。」

ISSEY MIYAKE 2023/24秋冬系列於2023年3月3日在巴黎夏特萊劇院發布，主題為“The Square and Beyond (此方，彼方)”，回溯創意與靈感建立於方形之上的傳統手法，一塊畫布，抑或是樂譜、織物……將其進行重新解 讀。全新系列將方形融入其中，延續品牌理念與技術，對“此方”、“彼方”進行探索，詮釋其東方製衣哲學，強調服裝與人體的關係，呈現出基於兩者間未填充空間的非傳統美學。時裝秀隨著法國知名三重奏打擊樂團 Trio SR9帶來的馬林巴琴表演拉開帷幕，美妙空靈。隨樂聲輕快奏響，舞台上的緊張氣氛逐漸消散。模特們身著以方形為靈感的新季服裝行走於聚光燈下，在華麗而空蕩的歌劇院襯託中，迎接最終的謝幕。

 
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