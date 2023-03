【KTSF娛樂】雲浩影出席巴黎時裝秀

香港女歌手雲浩影(Cloud)日前獲邀飛赴法國巴黎,出席日本時尚設計品牌ISSEY MIYAKE(三宅一生),於巴黎夏特萊劇院舉行2023/24秋冬系列時裝秀。這是她首次踏足時裝周,心情興奮又開心,就連出發前傷腰痛楚都拋諸腦後,她希望自己都可以擁有一場,如這個時裝秀般令人震撼的音樂會。 這次的看秀造型,Cloud以一身黑色的三宅一生ISSEY MIYAKE春夏最新系列 RESONANT SUIT PB 亮相。該設計採用一系列圓形褶皺為特色,靈感來自生命週期和重生。她說:「好多謝ISSEY MIYAKE 邀請,今次係我人生第一次去巴黎,亦係第一次去時裝周見識,有機會睇ISSEY MIYAKE時裝秀,係一個難能可貴嘅機會,感到好幸運。出發前我做咗啲功課,ISSEY MIYAKE嘅作品元素artistic(藝術的)、creative(創造力)和elegant(優雅的)。」 作爲歌壇實力女新人,Cloud在時尚方面也具有個人的獨特魅力,她坦言非常珍惜這次出席時裝周機會,怎料出發前受傷,一度擔心影響行程。她說:「出發前我唔好彩扭傷腰,即刻去針灸,敷住藥上機。幸好到埗後好返好多,多謝身邊所有人協助令事情順利。一落機立即拍OOTD(當天穿著),室內和戶外都有,進行順利。」翌日一早起身扮靚靚出席睇秀,她說:「避免塞車遲到,我早上七點開始整妝,到場後遇到好多街拍攝影師,被影咗好多相,佢哋喺IG tag返我,影得好靚,好開心。現場有好多攝影師,閃光燈不停閃,有種行紅地毯嘅感覺。入場後就好緊張,見到好多靚人,大家都著得好靚。我個心有啲『小鹿蹦蹦跳』,開心嘅緊張,仲有啲忐忑,唔知自己點樣可以做得更好。」因為門票有限,Cloud團隊未能全數入場,完場後她向沒有入場的隊友分享,講足成個車程。她說:「好震撼,好好睇,所有嘢都好和諧、協調和流暢。我好希望將來自己嘅演唱會都會帶畀大家呢個感覺。今次巴黎之旅好開心和幸運,好感激我嘅人生有呢一頁。」 ISSEY MIYAKE 2023/24秋冬系列於2023年3月3日在巴黎夏特萊劇院發布,主題為“The Square and Beyond (此方,彼方)”,回溯創意與靈感建立於方形之上的傳統手法,一塊畫布,抑或是樂譜、織物……將其進行重新解 讀。全新系列將方形融入其中,延續品牌理念與技術,對“此方”、“彼方”進行探索,詮釋其東方製衣哲學,強調服裝與人體的關係,呈現出基於兩者間未填充空間的非傳統美學。時裝秀隨著法國知名三重奏打擊樂團 Trio SR9帶來的馬林巴琴表演拉開帷幕,美妙空靈。隨樂聲輕快奏響,舞台上的緊張氣氛逐漸消散。模特們身著以方形為靈感的新季服裝行走於聚光燈下,在華麗而空蕩的歌劇院襯託中,迎接最終的謝幕。

