舊金山(三藩市)剛剛舉行的農曆新年大巡遊,獲提名為USA Today的2023年最佳文化節慶活動。

報章USA Today每年都會由市民投票選出10個最佳的文化節慶活動,剛過去的三藩市農曆新年大巡遊,就是19個獲提名的活動之一。

除了農曆新年大巡遊,其他獲提名的活動包括南加州聖地牙哥的國際動漫展、洛杉磯的亡靈節及夏威夷的Aloha節等。

市民由現在直至3月20日,每天都可以去到USA Today的網站投票,網址是10best.com/awards/travel/best-cultural-festival-2023/

USA Today將會在3月31日公佈結果。

