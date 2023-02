LinkedIn宣布將裁員 91 人 專家樂觀其成（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總部位於南灣Sunnyvale的商業社交平台LinkedIn,宣布將裁員 91 人,加入科技業近期裁員的行列,但有專家則樂觀分析,科技業裁員潮只是該產業開拓新領域的過程,科技人員不需過度擔憂。

LinkedIn的高階主管表示,自上週起已開始裁員,遭解僱的人員多數為人力資源或招聘部門。

被解雇的 91 名灣區員工,包括在南灣Sunnyvale總部的人員,其他受影響的分部包括Mountain View及舊金山。

LinkedIn商業社交平台在矽谷約有5508名職員,是區域內第10大的科技公司,母公司Microsoft在上個月也公佈將在四月前裁員一萬名職員。

根據The Mercury News,專家分析科技業裁員潮的原因,除了科技公司的收入,利潤、資金和股東的綜合影響之外,不斷上升的利率將投資者從科技領域拉走,轉向回報率更高的投資項目,並限縮了公司的資金。

而後疫情時代的生活,漸漸恢復到疫情前的模式,也看到廣告業務量下滑,強勢美元損害出口通脹和經濟衰退的擔憂,推高成本並削減消費者開支連帶影響科技股價格暴跌。

但專家也提醒,裁員潮並不代表,科技業完全停止招聘,許多中型或較穩定的新創公司依然持續在挖掘人材。

就連大型科技公司,例如剛進行裁員的Facebook母公司Meta及Google都各開出800至1000個新職缺,為開發新的科技領域。

這也意味科技業正積極開拓新的領域,例如人工智能技術,並尋找應對的用人模式,並非普遍人所認為科技業所面臨的慘況

