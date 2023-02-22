LinkedIn宣布將裁員 91 人 專家樂觀其成（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

總部位於南灣Sunnyvale的商業社交平台LinkedIn，宣布將裁員 91 人，加入科技業近期裁員的行列，但有專家則樂觀分析，科技業裁員潮只是該產業開拓新領域的過程，科技人員不需過度擔憂。

LinkedIn的高階主管表示，自上週起已開始裁員，遭解僱的人員多數為人力資源或招聘部門。

被解雇的 91 名灣區員工，包括在南灣Sunnyvale總部的人員，其他受影響的分部包括Mountain View及舊金山。

LinkedIn商業社交平台在矽谷約有5508名職員，是區域內第10大的科技公司，母公司Microsoft在上個月也公佈將在四月前裁員一萬名職員。

根據The Mercury News，專家分析科技業裁員潮的原因，除了科技公司的收入，利潤、資金和股東的綜合影響之外，不斷上升的利率將投資者從科技領域拉走，轉向回報率更高的投資項目，並限縮了公司的資金。

而後疫情時代的生活，漸漸恢復到疫情前的模式，也看到廣告業務量下滑，強勢美元損害出口通脹和經濟衰退的擔憂，推高成本並削減消費者開支連帶影響科技股價格暴跌。

但專家也提醒，裁員潮並不代表，科技業完全停止招聘，許多中型或較穩定的新創公司依然持續在挖掘人材。

就連大型科技公司，例如剛進行裁員的Facebook母公司Meta及Google都各開出800至1000個新職缺，為開發新的科技領域。

這也意味科技業正積極開拓新的領域，例如人工智能技術，並尋找應對的用人模式，並非普遍人所認為科技業所面臨的慘況

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