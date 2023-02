中半島Millbrae和Burlingame市 爭取到縣政府一筆撥款引入電力單車讓市民租用代步（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Millbrae和Burlingame市爭取到縣政府一筆撥款,將會引入電力單車 ,讓市民租用代步。

Millbrae和Burlingame聯合設立電力單車計劃,預計未來幾個月將開始實行,由Spin公司提供超過200架電單車讓市民租用代步。

The Daily Journal報導,Millbrae市計劃在31個地點劃出停放電單車的地方,其中一半的車站將設立在市府管轄的地區,例如在市府大樓及中央公園附近,而Spin公司也在聯繫市內的商業,看是否可以在私人地方停放電單車。

有市議員關注停放電單車的地點,會否對商戶和居民造成滋擾,也有市議員擔心電單車是否夠力走上市內的斜坡。

Millbrae市議員馮嘉輝表示,在他爭取下,兩個城市得到San Mateo縣運輸局合共40萬元撥款,推行電力單車計劃。

款項來自選民通過提高地方銷售稅改善區域運輸的提案,兩個城市再各自出資2萬元。

Spin公司除了提供電單車外,還會聘請兩個員工,處理運送單車和充電等問題,避免單車亂放在市內。

