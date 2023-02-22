中半島Millbrae和Burlingame市 爭取到縣政府一筆撥款引入電力單車讓市民租用代步（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Millbrae和Burlingame市爭取到縣政府一筆撥款，將會引入電力單車 ，讓市民租用代步。

Millbrae和Burlingame聯合設立電力單車計劃，預計未來幾個月將開始實行，由Spin公司提供超過200架電單車讓市民租用代步。

The Daily Journal報導，Millbrae市計劃在31個地點劃出停放電單車的地方，其中一半的車站將設立在市府管轄的地區，例如在市府大樓及中央公園附近，而Spin公司也在聯繫市內的商業，看是否可以在私人地方停放電單車。

有市議員關注停放電單車的地點，會否對商戶和居民造成滋擾，也有市議員擔心電單車是否夠力走上市內的斜坡。

Millbrae市議員馮嘉輝表示，在他爭取下，兩個城市得到San Mateo縣運輸局合共40萬元撥款，推行電力單車計劃。

款項來自選民通過提高地方銷售稅改善區域運輸的提案，兩個城市再各自出資2萬元。

Spin公司除了提供電單車外，還會聘請兩個員工，處理運送單車和充電等問題，避免單車亂放在市內。

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