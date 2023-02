灣區強風 吹倒多棵巨樹 房屋受損 多處停電（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區昨日的強風導致多處樹木倒塌,其中一棵大樹在海灣大橋金銀島以東西行的隧道口被吹倒,三條行車線一度關閉。

另外根據PG&E的停電圖,南灣Santa Cruz及Gilroy ,停電用戶最多。

在舊金山(三藩市)市中心 Clay 夾 Battery,一輛停在路邊的高級跑車Corvette,被強風吹倒的樹及電線桿砸中,慘不忍睹,所幸當時沒有人在車上。

而在下午三時半左右,CHP加州公路巡警接報,一棟大樹在海灣大橋金銀島以東西行的隧道口倒塌,導致三條行車線要關閉。

當局出動加州公路巡警,舊金山消防局和加州交通局協助清理,截止下午5時,只餘下最右邊的車道仍然關閉。

在中半島San Bruno,一棵大樹壓到一間房屋,Daly City有民宅的屋頂被掀落。

在Redwood City,亦有一棵約50、60 英尺高的大樹連根拔起倒塌,壓住一間房屋,並打碎房屋窗戶。

在Fremont亦有大樹倒塌,在兩間公寓大樓的中間,所以都沒有人受傷,附近住戶表示這是頭一次見到強風能夠把巨樹連根拔起,不禁感嘆大自然的威力。

另外在北灣Novato,由於強風吹倒電線,導致封路,住在附近的居民被安置到臨時收容中心。

根據PG&E太平洋煤電公司,截至5時,強風造成一共有近八萬戶斷電,其中中半島Atherton、Stanford和East Palo Alto一帶,

和南灣San Jose的Almaden最為嚴重。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。