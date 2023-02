加州參議院提案 免費就讀南灣的兩所社區大學（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

高等教育對許多低收入戶家庭來說往往是遙不可及,一項加州參議院提案希望幫助低收入戶學生免費就讀南灣的兩所社區大學。

位於南灣的社區大學學區West Valley-Mission,包括Santa Clara市的Mission社區大學及Saratoga市的West Valley社區大學,兩校的學生總人數約13,000人,該校區將受益於州參議院提案SB629。

由州參議員Dave Cortese提出,並獲得華裔州參議員Evan Low羅達倫等人的支持,SB629 若通過,將停止West-Valley Mission學區,

向區內低收入家庭學生收取學費,並幫忙支付交通、教材等費用。

目標是在矽谷附近地區,也就是全美最繁榮的區域之一,擴大所有人接受教育的機會。

置於學雜費的金源從何而來?SB629 提議從學區的一般基金,給付低收入戶的學雜費,這個基金則是由當地的財產稅等收入資助。

West Valley-Mission學區,目前向所有學生收取每學分46元的學費,而全日制學生每學期至少要修滿12學分。

SB629立法通過,將為這些學生減輕每學期約600元的經濟負擔。

除了SB629 之外,中半島的San Mateo社區大學學區也在去年透過SB893 為區內的低收入學生去除所有學費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。