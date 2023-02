第6區市參事麥德誠Matt Dorsey計劃停止提供庇護販賣芬太尼而被定罪的無證移民（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

針對舊金山(三藩市)的治安問題,第6區市參事麥德誠Matt Dorsey表示,打算停止提供庇護那些販賣芬太尼而被定罪的無證移民,他亦正爭取向警員支付更高的招聘獎金,以應對警員短缺。

舊金山在1989年成為庇護城市後,一直禁止市內部門和官員協助聯邦移民部門針對任何人的移民身份,而作出調查、監禁及拘捕。

除非相關的無證移民曾犯下重罪,包括謀殺、綁架、劫車、強姦,以及任何涉及槍械的罪行等。

麥德誠表示舊金山自2020年起,死於謀殺的人數有158人,而死於過量吸入芬太尼的人就有1,447人,兩個數字相差9倍。

他因此推動一項法案,在舊金山停止提供庇護給那些參與販賣芬太尼而被定下重罪的無證移民。

麥德誠說:「若要預防吸毒過量,若要拯救生命,我們必須從供應方面著手,我認為必須追究毒販的責任,尤其是出售致命毒品者。」

他說提案只是針對芬太尼毒販,是因為芬太尼的嚴重性是當務之急,比如吸食海洛英致死的人數比芬太尼少6倍。

麥德誠說:「海洛英過量致死問題嚴重,但他們若改吸海洛英,我們每年會救回幾百條性命。」

另一方面,調查顯示Alameda,Hayward, San Mateo及Daly City等地的警察起薪點都比舊金山高,而招聘獎金亦更多。

他會推動另一項提案,向舊金山警員支付較高的招聘獎金,提案將會根據其他地區招聘獎金最高的警察部門,向舊金山的警員支付差價。

麥德誠說:「我覺得可以利用舊金山的規模和財富,去確保我們不會比其他小城市搶走人才,我們想盡所能有競爭力。」

舊金山目前有1,537名警員,當中約500名符合資格退休,麥德誠的提案亦要求舊金山警察委員會作出規劃,在4年內將警員人數提升到2,182名。

