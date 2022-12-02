馬斯克入主Twitter後推出新身份識別系統 導致多個用戶被他人冒充

December 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

社交媒體Twitter被馬斯克（Elon Musk）收購之後，失去一半的廣告商，另一方面，馬斯克推出的Twitter新身份識別系統，導致多個用戶被他人冒充。舊金山（三藩市）市參議會主席華頌善（Shamann Walton）表示，有黑客入侵他的Twitter戶口，更改他的個人資料圖片和個人簡介。

自從馬斯克成為Twitter的總裁之後，Twitte前100名的廣告商中，有一半不再在Twitter網站投放廣告。其中有富國銀行和HP技術公司。

蘋果公司也停止在Twitter網站上放廣告，並且威脅要從蘋果的App Store中刪除Twitter的應用程式，預計Twitter將會損失上億的利潤。

有報告指出，這50個廣告商從2020年開始就投放了近20億元在Twitter的廣告上。

另一方面，上個星期五，馬斯克推出一個身份識別系統，導致多個公司和品牌被其他帳戶模仿，最出名的例子是一個帳戶冒充製藥巨頭Eli Lilly and Co公司，並且發推文說要派發免費胰島素藥物，導致該公司股價下跌6%，因此Eli Lilly撤下在Twitter上的廣告。

另外一個例子是，舊金山市參議會主席的Twitter戶口，自10月Twitter領導層改變後，華頌善一直無法登錄他的Twitter帳戶，他在11月22號之前曾多次嘗試登錄，但每次都失敗，他說他的Twitter賬戶被人黑侵，自此他就沒有發任何推文，目前他仍然用他的Facebook和Instagram賬戶。

馬斯克表示，會在這個星期末試圖重新啟動Twitter的新身份識別系統。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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