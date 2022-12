馬斯克入主Twitter後推出新身份識別系統 導致多個用戶被他人冒充

【KTSF 張擎鳳報導】

社交媒體Twitter被馬斯克(Elon Musk)收購之後,失去一半的廣告商,另一方面,馬斯克推出的Twitter新身份識別系統,導致多個用戶被他人冒充。舊金山(三藩市)市參議會主席華頌善(Shamann Walton)表示,有黑客入侵他的Twitter戶口,更改他的個人資料圖片和個人簡介。

自從馬斯克成為Twitter的總裁之後,Twitte前100名的廣告商中,有一半不再在Twitter網站投放廣告。其中有富國銀行和HP技術公司。

蘋果公司也停止在Twitter網站上放廣告,並且威脅要從蘋果的App Store中刪除Twitter的應用程式,預計Twitter將會損失上億的利潤。

有報告指出,這50個廣告商從2020年開始就投放了近20億元在Twitter的廣告上。

另一方面,上個星期五,馬斯克推出一個身份識別系統,導致多個公司和品牌被其他帳戶模仿,最出名的例子是一個帳戶冒充製藥巨頭Eli Lilly and Co公司,並且發推文說要派發免費胰島素藥物,導致該公司股價下跌6%,因此Eli Lilly撤下在Twitter上的廣告。

另外一個例子是,舊金山市參議會主席的Twitter戶口,自10月Twitter領導層改變後,華頌善一直無法登錄他的Twitter帳戶,他在11月22號之前曾多次嘗試登錄,但每次都失敗,他說他的Twitter賬戶被人黑侵,自此他就沒有發任何推文,目前他仍然用他的Facebook和Instagram賬戶。

馬斯克表示,會在這個星期末試圖重新啟動Twitter的新身份識別系統。

