【KTSF】

一名男子在紐約公寓內毆打年長的亞裔婦女,法庭判處他入獄17年半。

今年3月11日,保安監控鏡頭拍下了這位67歲菲律賓婦女遇到暴力襲擊的過程。

當局指,襲擊者Tammel Esco對這名女子拳打了100多次,並反復踩踏她,導致受害人多處受傷,包括腦部出血和面部骨折。

Esco被控仇恨犯罪,9月份他認罪。,本週二法庭判處Esco 17年半刑期。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。