【KTSF】

柏克萊市對使用塑膠袋將採取更嚴格的措施。

目前州和縣法律禁止各種商店使用脆弱的薄膜塑膠袋,但允許使用較厚的塑料袋。

週二柏克萊市議會禁止超市和便利商店提供較厚塑料袋,新法律將於明年1月1日生效。

柏克萊還將開始對雜貨店顧客裝蔬菜水果的袋子,每個收取10美分,新法律還將適用於任何街道許可的活動以及城市活動。

此外,餐廳顧客必須為他們帶走的每個塑膠袋支付10美分。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。