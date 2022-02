香港增8,798宗確診 9歲長期病童離世

【有線新聞】

香港新增8,798宗新型肺炎確診個案,單日多50名患者離世,兩個數字都創新高,呈報個案急增至逾17,000宗。昨日起,醫管局員工確診後第七日快速檢測陰性便可復工,局方解釋參考了專家意見。

一名患有肌肉遺傳病的9歲男童,星期四早上在家中突然昏迷,家人為他急救,之後送到聯合醫院急症室搶救後不治,他入院後的檢測呈陽性,個案轉交死因庭跟進。

星期三有50名病人離世是單日新高,年齡介乎52至97歲,其中5人是60歲或以下,都有長期病患,有8人至少打了一針。由於數據滯後,星期一和二再多17人病逝。

醫護人手緊張,醫管局更改確診後康復員工的工作安排,在驗到陽性的7天後做快速測試呈陰性便可以返工,比一般確診市民的14天短,醫管局解釋有參考專家意見。

醫管局總行政經理劉家獻說:「參考了一系列海外和本地臨床數據,病發七日後找到的病毒非活病毒,我接觸了不同的員工,也很想快些回來幫忙,因他們都有同事,他缺勤時同事要走多步。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「這安排是醫管局要求,是衞生署同意的特別安排,醫管局會保障員工遵守感染控制措施和每日檢測。」

另外,醫管局宣布星期六起,天水圍醫院全院300張病床將改為接收新型肺炎病人,局方會規劃路線分隔其他病人,急症室維持運作,專科門診亦不受影響。

浸會醫院會提供12張病床接收非新型肺炎的病患。

