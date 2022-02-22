牛油果價格未來兩週可能會飆升 （視頻）

February 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯邦農業部的安全檢查人員在個多星期前收到死亡威脅之後，就短暫禁止墨西哥的牛油果入口美國，現時美國已經解除這個禁令，墨西哥的牛油果可以再次入口美國，不過所帶來的負面影響陸續浮現，起碼在未來兩個星期，牛油果的價格可能會飆升。

美國禁止墨西哥牛油果入口，但好快又解封，有分析師指，這是20年來罕見，又認為雖然禁令生效時間很短，但牛油果的供應量將會減少，短期來說牛油果價錢將會上升。

究竟誰是幕後黑手發出死亡威脅仍未見透露，但有專家認為，牛油果在墨西哥是利潤豐厚的生意，毒販都想分一杯羹。

美國新鮮蔬果協會代表Lance Jungmeyer說:「牛油果是墨西哥其中之一種利潤最豐厚的農作物，不幸地與部份幫派活動有關連。」

美國入口的牛油果，有近九成來自墨西哥，分析師指出，雖然牛油果價格短期會上升，但好消息是加州的牛油果種植量，今年比起去年增加15%，而過去幾十年來，美國當局也加強對墨西哥入口蔬果的檢查。

Rabobank Research分析師David Magaña說:「美國國際貿易委員會一直都調查墨西哥入口的蕃茄，超過20年，最近也檢查藍莓、草莓和甜椒。」

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