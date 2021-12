【KTSF】

根據一項新研究,混合COVID-19疫苗可提高免疫力。

研究人員對65名接種了兩劑Pfizer疫苗和Pfizer或J&J加強劑的人進行了研究,那些打J&J加強針的人,有較慢的免疫反應,但抗體在四週後仍在增加,T細胞也有增加,T細胞可以阻止感染後病情變嚴重。

打Pfizer加強針的人,有較快和強的免疫反應,,但抗體下降得更快。

這項研究並沒有包括Omicron變種病毒。

