美國眾議院通過一萬億美元基建方案

美國的一萬億美元基建方案在眾議院闖關成功,結束民主黨內部拉鋸。總統拜登形容這筆十多年來最大的基建投資,是美國前進的重大一步。

這份一萬億美元基建方案早前已獲參議院通過,呈上由民主黨控制的眾議院反而一波三折,表決拖延超過一個月。直到黨內溫和派與進步派取得共識,承諾支持另一項社會福利法案,才來到投票表決這步。

在只餘6名民主黨人投票反對、並獲13名共和黨人「倒戈」支持下,終於通過,令總統拜登終於能夠兌現上任時提出的基建投資承諾。

拜登在聲明中形容這份「世代一遇」的跨黨派法案,能創造數以百萬職位空缺,帶領美國勝出本世紀的經濟競賽。

這次是美國數十年來聯邦政府投放最大筆款項予基建項目,其中至少5500億美元會在未來8年,用作修葺老舊和興建新的國內交通設施,包括公路網、升級鐵路等,亦會出資更換食水管道、擴大寬頻網絡等基建,同時預留應對疫情的緊急資金。

今次法案通過正值民主黨州長選舉失利之後,算是拜登政府重新站穩陣腳的第一步。下一道「難關」,會在由黨內進步派所主張、價值1.75萬億美元的社會福利及和對抗氣候變化法案。雖然在眾議院的程序投票已獲通過,但共和黨一早表明反對這筆昂貴撥款。

