報告指2022年底前 美國房價還會上漲16%

【KTSF】

未來全美房價還有上升空間,投資銀行高盛(Goldman Sachs)近日發表的一份預測報告顯示,到2022年年底之前,房價還會上漲16%。

自從疫情爆發以來,全美的購房需求遠遠超過市場供給,這也導致房地產價格飛漲,不過根據投資銀行高盛的一份預測報告,房地產的上漲尚未到達高峰,報告指,到2022年年底前,還會有16%的漲幅。

過去一年期間,房產價格已經上漲兩成,該報告指出,目前的價格仍屬於相對來說可以負擔,因為當前的房貸利率仍在歷史低位,不過房屋買家的強烈需求仍在,這也使得房產價格還會繼續上漲。

報告顯示,今年春天以來,房產的供應有小幅改善,有更多的房子釋出要出售,價錢也呈現溫和上漲。

但高盛預測,房屋市場供不應求的情況會持續到明年,問題只在於購房需求在價格不斷攀升的前提下,是否還會繼續如現在般強勁。

根據密歇根大學的一份調查顯示,有約3分之2,也就是66%受訪者認為。

現在不是購房的好時機,因為房價攀升至1980年代以來的歷史新高價位,但高盛的報告指出,現實是,儘管很多人都感覺時機不對,還是有許多要當頑抗的牛仍想在當前購房。

這份報告還觀察了供給、需求、可負擔與否和房屋價格的關係,預測強勁的需求和有限的供給,將會逐漸腐蝕可負擔程度,導致房價推高,接著會有更多人退出市場。

而隨著需求降低之後,終將允許更多庫存進入市場,而達到供需平衡,不過那也等到2022年年底上漲16%之後了。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。