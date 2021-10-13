報告指2022年底前 美國房價還會上漲16%

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未來全美房價還有上升空間，投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日發表的一份預測報告顯示，到2022年年底之前，房價還會上漲16%。

自從疫情爆發以來，全美的購房需求遠遠超過市場供給，這也導致房地產價格飛漲，不過根據投資銀行高盛的一份預測報告，房地產的上漲尚未到達高峰，報告指，到2022年年底前，還會有16%的漲幅。

過去一年期間，房產價格已經上漲兩成，該報告指出，目前的價格仍屬於相對來說可以負擔，因為當前的房貸利率仍在歷史低位，不過房屋買家的強烈需求仍在，這也使得房產價格還會繼續上漲。

報告顯示，今年春天以來，房產的供應有小幅改善，有更多的房子釋出要出售，價錢也呈現溫和上漲。

但高盛預測，房屋市場供不應求的情況會持續到明年，問題只在於購房需求在價格不斷攀升的前提下，是否還會繼續如現在般強勁。

根據密歇根大學的一份調查顯示，有約3分之2，也就是66%受訪者認為。

現在不是購房的好時機，因為房價攀升至1980年代以來的歷史新高價位，但高盛的報告指出，現實是，儘管很多人都感覺時機不對，還是有許多要當頑抗的牛仍想在當前購房。

這份報告還觀察了供給、需求、可負擔與否和房屋價格的關係，預測強勁的需求和有限的供給，將會逐漸腐蝕可負擔程度，導致房價推高，接著會有更多人退出市場。

而隨著需求降低之後，終將允許更多庫存進入市場，而達到供需平衡，不過那也等到2022年年底上漲16%之後了。

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