網紅Gabby Petito死因出爐（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

女網紅Gabby Petito命案,驗屍官證實Gabby是被人勒死。

懷俄明州Teton縣驗屍官周二證實,22歲的Gabby是被人勒死。

驗屍官Brent Blue說:「我們發現死因和方式是勒死,是兇殺案,誰犯下兇殺罪由執法部門判斷,這驗屍包括全身 X-光掃描,法醫鑑證和人類學家分析,所以包含全部資料。」

官方驗屍報告顯示,Gabby的屍體未發現之前,估計已暴露在野外3至4星期。

Gabby的父母在9月11日報警,說Gabby失蹤,經過搜索之後,她的骸骨是在9月19日被發現在懷俄明州Teton國家公園附近。

Gabby當初與未婚夫Brian Laundrie一起,開著小型貨車環遊全美國,計劃中途停留國家公園,他們還將旅遊點滴放上社交媒體分享。

8月中,他們在猶他州旅遊期間,有目擊者報警說,見到一個男人打一個女人,所指的這名女子就是

Gabby,當時她情緒激動,指控Laundrie打她。

幾星期之後,Laundrie返回佛羅里達州與父母同住的寓所,但就不見了Gabby。

Laundrie至今一直都失蹤,在這宗命案中,Laundrie並未被檢控,但他涉嫌非法使用銀行過帳卡就被起訴,聯邦調查局和當地執法人員在佛州Laundrie住所附近的自然保護區繼續搜尋他的下落。

