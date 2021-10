報告指法國天主教會數十萬兒童遭到性侵

【有線新聞】

法國公布調查報告,當地天主教會於過去數十年有多達33萬名兒童遭到性侵,涉及的神父和教會成員有數千人,報告批評教會長久而來視而不見。

獨立調查委員會的報告揭露自1950年代起,多達33萬名兒童遭到天主教會的神職人員等性侵,最少有3,200人涉嫌犯案。約八成受害的都是男童,多數10至13歲,不少受害人長大後情感或性生活有重大困擾。

委員會主席索韋批評天主教會數十年來有系統地掩飾,保護教會自身多於受害人。他指出:「教會一直對受害者有深深的、徹底的、甚至是殘酷的冷漠。」

他又指教會不單沒有阻止,更沒有上報,甚至在知情下縱容有嫌疑的人接觸兒童。教會對性、服從及聖潔的教導,亦有製造盲點之嫌,間接助長性侵發生。

長2,500頁的報告經過兩年多調查,包括訪問受害人及目擊者,翻查教會、法庭、警方及傳媒資料。

協助調查的受害者協會主席薩維尼亞克,13歲時在教會活動中遭到性侵,他坦言:「我曾以為這神父是很好、有愛心的人,不會傷害我。但當我發現自己半裸躺在床上,他正觸摸我,我便明白事情不對勁。這就像增生的腫瘤,在受害者身心裡的壞疽。」

法國天主教團團長博福爾總主教回應指,感到震驚和羞恥,承諾推行改革,希望得到受害者寬恕。教宗方濟則對調查結果感到痛心。

委員會已將部分性侵個案轉交司法部門,報告又建議經濟補償受害者,並建立機制檢視教會中照顧兒童人士的犯罪記錄,並加強培訓神職人員等。

