Milpitas計劃設立可讓市民召喚的接駁巴士服務（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Milpitas計劃耗資130萬,設立一個可以讓市民召喚的接駁巴士。

這項接駁巴士計劃名為Milpitas OnDemand,市內將設有近100個虛擬巴士站,這些讓乘客等候的地點,包括一些現有巴士站和一些預定的路口,市府的目標是市民不需要走超過5分鐘,就可以到其中的一個虛擬巴士站。

乘客可以通過手機app電召這種接駁巴士,到Milpitas的四個主要目的地,如市政廳和Milpitas交通樞紐站。

市府表示,靠近市中心較高密度地區,或靠近捷運站和VTA 的巴士站,都容易乘搭公共交通,但是這以外的地方,例如東部地區,乘客等候VTA 公共巴士可能要等20分鐘或以上。

市府表示,Milpitas OnDemand的等候時間,可以減低到10到15分鐘,計劃先採用7輛小型巴士,其中3輛也可以載行動不便的乘客。

每趟車費是2.50元,低收入人士、殘障人士和18歲以下的乘客會有優惠,這項接駁巴士計劃將先試行一年半,市議會先批准撥款,之後決定什麼時候落實計劃。

