【KTSF】

國會眾議院周三表決通過設立一個新的獨立委員會,專責調查1月6日國會大樓衝擊事件後,周四眾議院又表決通過一項19億元的撥款開支法案,以加強國會的安全和保護民主過程。

在眾議院通過的這項,加強國會安全的撥款法案,幾乎所有激進派眾議員和共和黨人都反對法案,因為他們不支持撥款給國會警察。

法案建議追加撥款給國民警衛軍和首都華盛頓,以彌補他們今年維護國會大樓安全的額外開支,又向國會警察追加超時工資和花紅,以及提供創傷資源,同時也會設立一個快速應變部隊在緊急情況下輔助國會警察,又加強國會人員的安全,鞏固國會大樓門窗等設施的安全,以及增設警察隨身攝影機。

